Arrivano nel corso dell’odierna serata novità sulle condizioni di salute della concorrente del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti. La giornalista ribattezzata “l’intellettuale della Casa”, ha lasciato il reality ieri per essere trasferita in ospedale per accertamenti dopo aver accusato un malore.

GFVip, Barbara Alberti momentaneamente fuori

“Barbara Alberti, concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico“, recitava così il post pubblicato ieri sui canali ufficiali del reality di Mediaset. Poco dopo le 19 di questa sera una nuova comunicazione circa le condizioni di salute della giornalista.

Secondo quando diffuso sui social dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini, Barbara Alberti “ha momentaneamente abbandonato la casa del GFVIP per una indisposizione“.

Annullato il televoto

Non chiaro a cosa sia stato dovuto il malore della concorrente mentre sembra chiaro invece come sia saltato il televoto. “Il televoto – si legge sempre nel comunicato scritto dagli autori del programma – Che la vedeva contrapposta a Fernanda Lessa e Patrick Pugliese è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati“.

Molti, leggendo il comunicato, si sono chiesti per quale motivo annullare del tutto il voto e la risposta, una mera ipotesi, potrebbe essere relativa al fatto che, come molti hanno avanzato, le probabilità che la Alberti rientri nella casa del Grande Fratello Vip siano poche se non pochissime.

Lo sfogo di Barbara Alberti

Già ancor prima che si avesse notizia del malore accusato dalla giornalista, la stessa Alberti aveva manifestato la volontà di voler abbandonare il reality. Un lungo sfogo che la concorrente aveva palesato al pubblico nel corso delle ultime nomination e che sicuramente, si può credere, abbia influito anche sui recentissimi eventi che l’hanno riguardata.