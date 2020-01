Laura Chiatti in topless su Instagram: non è un miraggio ma la scelta dell’attrice che festeggia così il suo milione di follower. Uno scatto destinato a far discutere, che ha scatenato reazioni contrastanti e anche l’incursione di Belen Rodriguez tra i commenti. Il botta e risposta tra le due stelle del piccolo schermo non passa inosservato.

Laura Chiatti: topless su Instagram

Laura Chiatti super sexy su Instagram, con una foto che nasconde un topless da urlo per festeggiare il suo milione di follower appena raggiunto. È un’immagine inedita dell’attrice, che ha scelto un modo ‘piccante’ per ringraziare il pubblico che la segue con incessante affetto.

“Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me… oggi siamo un milione“. È così che la stella del piccolo schermo incanta i fan, e la valanga di commenti non si è fatta attendere.

Botta e risposta con Belen

Tra i commenti, alcuni piuttosto contrariati dalla svolta bollente dell’attrice, spicca il messaggio di Belen Rodriguez, che ha dato il via a un curioso botta e risposta con la diretta interessata.

“Ahahahahah ahaha che meraviglia!!!!! Ahahahahah stupenda!!!!!!!“, ha scritto la showgirl argentina poco dopo la condivisione della foto, incassando la replica, ironica e divertita, della moglie di Marco Bocci. “Amore – ha scritto Laura Chiatti alla Rodriguez – ‘l’obbiettivo Belen’ è ancora lontano“.

C’è chi lancia complimenti a entrambe e chi, invece, si dice piuttosto distante dalla scelta senza veli dell’attrice: “Non c’è più serietà, i social vi danno alla testa a voi vip se è cosi che vi si può chiamare“.

Laura Chiatti non risponde alle critiche e si gode il grande traguardo in salsa social, con una versione decisamente inedita della sua femminilità.

Tra i complimenti anche quello di Francesco Arca, che con il suo “Sei bellissima” sintetizza il pensiero di migliaia di fan.

*immagine in alto: fonte/Instagram Laura Chiatti, dimensioni modificate