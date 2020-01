Erano le 14 di questo pomeriggio quando i medici hanno dichiarato l’ora del decesso del piccolo bimbo di 5 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 17, era precipitato dalla finestra della sua casa sita a Collecchio, in provincia di Parma.

Bimbo di 5 anni precipita dalla fienestra

Questo il drammatico epilogo di una vicenda venuta alla luce della cronaca ieri pomeriggio. Erano circa le 17 di domenica quando un piccolo bimbo di 5 anni è salito in piedi su una sedia vicino ad una finestra aperta della casa in cui viveva con i suoi genitori a Collecchio, in provincia di Parma.

In piedi, sportosi per guardare probabilmente sotto, il piccolo è rovinosamente precipitato facendo un volto di circa 5 metri.

Ricoverato a Parma, il piccolo non ce l’ha fatta

Immediatamente soccorso e trasferito in ospedale, le sue condizioni di salute sono parse ai medici gravissime fin dal momento dell’arrivo del piccolo in ospedale. La corsa in ospedale al Maggiore di Parma, i primi accertamenti e la diagnosi ma nessun intervento da parte dei medici è riuscito a salvare la vita al piccolo.

Indagano i carabinieri sul fatale incidente

Come si apprende infatti, il cuore del bimbo di appena 5 anni ha smesso di battere questo pomeriggio intorno alle 14. Indagano ora i carabinieri per riuscire a ricostruire la dinamica di quello che sembra essere, al momento, un drammatico incidente. Secondo quanto acquisito sinora dagli investigatori, al momento della tragedia in casa con il piccolo di 5 anni si trovavano la madre, il padre e due fratellini.

Data notizia della morte del piccolo, i genitori avrebbero dato il via libera per l’espianto dei suoi organi.