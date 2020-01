Terremoto in corso per Pasquale Laricchia, ma stavolta Grande Fratello e televoto non c’entrano. L’ex gieffino è finito nel mirino di pesantissime accuse, lanciate dalla storica ex fidanzata Victoria Pennington. Parole che rischiano di minare la sua strada e aprire una parentesi piuttosto scottante intorno all’ex concorrente del GF Vip, che dal canto suo nega lo scenario dipinto dalla donna.

Pasquale Laricchia accusato di violenze

Pasquale Laricchia accusato di violenze dalla sua ex compagna, Victoria Pennington: è la notizia emersa nel corso della puntata di Live – Non è la d’Urso del 26 gennaio scorso.

La coppia, famosa per la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, si sarebbe divisa non senza un traumatico risvolto.

Si tratta di pesantissime accuse lanciate dalla donna, che avrebbe fatto un ritratto a tinte fosche dell’ex gieffino attraverso un’intervista al settimanale DiPiù.

Le sue parole sono state riportate dalla conduttrice: “Sono sconvolta perché, caro Pasquale, tu mi trattavi come un oggetto, ti ponevi in modo duro con urla e improperi, hai veramente superato il limite. Non ti sei limitato alle urla, sei andato oltre, troppo oltre. Sei stato violento, tanto che io sono uscita di casa e sono andata dalla polizia“.

La versione dell’ex gieffino

Pasquale Laricchia ha smentito categoricamente questo ritratto della storia d’amore conclusa con Victoria Pennington. Ai microfoni di Carmelita ha tracciato la sua versione dei fatti, in piena antitesi con quanto affermato dalla donna.

“Cara Barbara, grazie perché mi dai la possibilità di mettere un punto, dopo quasi 20 anni, a questa sceneggiata. Perché in realtà il punto è che, quando io faccio qualcosina, puntualmente esce lo stesso articolo“.

Laricchia ha rivelato di aver querelato la sua ex: “Io ho fatto una querela esattamente 15 anni fa, chi mi conosce lo sa, non sarei mai violento con nessuno“.

L’uomo si è detto pronto a portare in studio dei messaggi privati che la Pennington gli avrebbe inviato nel 2015, via Facebook, per chiedergli come stesse.

“Una persona che pensa che io sia stato aggressivo, sia verbalmente o anche addirittura fisicamente, non ti manda un messaggio per sapere se stai bene“. Sempre secondo l’ex concorrente del GF Vip, non ci sarebbe traccia di una denuncia presentata dalla ex compagna alla polizia.