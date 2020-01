Alle orecchie attente dei telespettatori del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini non sfuggono i dettagli ascoltando le conversazioni che avvengono tra concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolar modo, l’attenzione sembra concentrarsi su alcune frasi di Pasquale Laricchia, l’ex gieffino tornato sulla cresta dell’onda che sarebbe, stando ai discorsi fatti, padre all’insaputa di molti.

Grande Fratello Vip, il giallo: Pasquale Laricchia ha una figlia?

Saltano fuori gli altarini al Grande Fratello Vip e le orecchie si protendono verso le parole pronunciate nello specifico da uno dei concorrenti, l’intramontabile Pasquale Laricchia.

Stando alle orecchie attente di GossipeTv, il gieffino avrebbe pronunciato diverse frasi che farebbero presupporre che il concorrente del Grande Fratello Vip sia padre di una bimba. Una notizia che arriverebbero dunque velatamente a ciel sereno dal momento che Laricchia non avrebbe mai fatto menzione del suo essere padre.

Le frasi del mistero

In particolare, la figlia sembra che Laricchia l’abbia avuta dalla sua attuale fidanzata, Loredana, di cui si sa veramente poco. Alcune frasi come “E poi sono padre di famiglia“, detta in un contesto in cui Laricchia, onde evitare sfuriate pubbliche, avrebbe cercato di mantenere i nervi saldi farebbero pensare che esista una figlia di cui però, non si ha né notizia né conferma.

Stesso discorso per alcune parole di Laricchia nel corso di una chiacchierata con un altro gieffino, Salvo – in questo momento al centro dell’attenzione per frasi ingiuriose che avrebbe pronunciato nella casa e che potrebbero costargli una squalifica dal reality – a cui avrebbe raccontato alcuni teneri aneddoti legati agli scherzi che la piccola gli avrebbe riservato nel corso delle feste natalizie.

Non resta che tenere l’orecchio protesto nel corso delle numerose dirette dalla casa!