Nuovi colpi di scena al Grande Fratello Vip. Nella seconda puntata, al termine della diretta, è stato infatti attivato un televoto fra Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano, 2 dei volti storici del reality. Solo uno di loro verrà infatti salvato dai telespettatori da casa: l’esito del televoto verrà svelato nella puntata di mercoledì prossimo.

Nuovi colpi di scena

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di contenuti e numerosi colpi di scena. L’attesissimo confronto fra Pago e Serena Enardu non ha avuto un epilogo positivo e la ragazza ha dovuto abbandonare la Casa in seguito al responso del televoto da parte del pubblico.

L’incontro tra Licia Nunez e Imma Battaglia, invece, è stato più infuocato che mai: la verità sulla fine della loro storia d’amore non è venuta a galla. In chiusura di serata è arrivato il classico, fatidico momento delle nomination e ad andare in Confessionale sono stati i 5 uomini entrati mercoledì, che hanno dovuto dire il nome di una inquilina. La donna più votata è stata Rita Rusic, alla quale Alfonso Signorini affida una scelta davvero delicata.

Salvo e Patrick al televoto

La produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori viene invitata ad andare nella stanza super led e votare uno dei 4 “veterani” del reality che hanno soggiornato nella Casa, ma in un locale nascosto: Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Rita Rusic scandisce il nome di Patrick, il quale a sua volta è costretto ad una scelta a dir poco “fratricida”, considerano il forte legame con gli altri 3 inquilini. L’ex gieffino deve fare il nome di uno di loro per portarlo con sé al televoto e la scelta ricade su Salvo.

Ad insaputa di tutti, il televoto che Alfonso Signorini dopo questa scelta è in positivo: il pubblico da casa, infatti, deve decidere chi salvare tra Salvo Veneziano e Patrick Ray Pugliese. Una cosa è certa: lo “storico” quartetto, qualunque sia la decisione del pubblico, dovrà inevitabilmente sciogliersi.