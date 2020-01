Aria di novità per il serale di Amici, storico talent di Canale 5 e punta di diamante nella carriera di Maria De Filippi. Montano voci insistenti sulla possibile data di inizio, che in questa 19esima edizione potrebbe riservare sorprese. Lo rivelano le anticipazioni di TvBlog, secondo cui potrebbe allontanarsi lo spettro della guerra di ascolti contro Ballando con le Stelle.

Serale Amici 19: cambia la data di inizio?

Potrebbero esserci alcune sorprese sul fronte della fase serale in diretta di Amici 19. È quanto rivelano le anticipazioni che vedrebbero la trasmissione cambiare data di inizio, ma non sarebbe tutto.

Infatti, secondo quanto riportato da TvBlog, all’orizzonte si profila l’ipotesi di un inizio anticipato rispetto alla solita tabella di marcia cui Queen Mary ha abituato il suo pubblico. Non si parlerebbe più, quindi, di una finestra temporale compresa tra fine marzo e primi di aprile.

La diretta sarà ‘dirottata’?

Tra le curiosità che emergono in queste ore, spunta quella relativa all’ipotesi che la diretta del serale venga ‘dirottata’ su un altro giorno della settimana, mentre l’inossidabile formula di C’è Posta per Te continuerebbe a occupare il prime time del sabato.

Per quanto riguarda l’assetto della fase serale, ad accedervi sono 10 allievi e i motori per il prossimo step della sfida si fanno sempre più roventi. Maria De Filippi ha deciso di rinunciare alla titanica lotta contro Milly Carlucci sul fronte degli ascolti?

L’ipotesi, secondo alcuni, non sarebbe affatto peregrina e nasconderebbe una strategia di ‘autotutela’. La regina della rete ammiraglia Mediaset potrebbe aver deciso di mettere al sicuro la prima serata del talent, alla luce di una sempre più robusta concorrenza da parte del dancing show di casa Rai (dove si starebbero affilando le lame di un cast stellare e, quindi, parecchio ‘pericoloso’ per la salute dei consensi di Canale 5), spostando la messa in onda in una prima serata meno affollata.