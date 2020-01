Il successo di Milly Carlucci con la prima edizione di Il Cantante Mascherato è stato davvero straordinario. Ma per la conduttrice è tempo di cominciare a pensare ad un altro successo, quello consolidato e conclamato ormai da anni.

Presto infatti Milly Carlucci tornerà a condurre il fortunato dancing show, e già cominciano a girare voci sul cast di Ballando Con Le Stelle 2020. Grandi nomi all’orizzonte per questa edizione, e i rumors si scatenano un po’dappertutto. Tra le stelle a cui Milly starebbe puntando ci sono Nancy Brilli, Gabriel Garko.

Ballando Con Le Stelle, rumors sul cast

Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, ci sono buone possibilità che quest’anno vedremo in pista Paola Barale e Barbara Bouchet.

Sia la showgirl che l’attrice sarebbero già in trattativa per un posto nella squadra danzereccia di Milly. Sempre secondo Oggi la Carlucci starebbe corteggiando insistentemente anche l’attrice Francesca Piccinini.

A guadagnarsi la corte di Milly anche Iva Zanicchi, che avrebbe confidato ad Adnkronos di essere stata contatta dalla Carlucci. “Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci” ha detto la cantante. “Lei è una persona che stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe.

È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Non nascondo di essere stata contattata per partecipare a Ballando con le Stelle. Lo avrei fatto eccome, certo. Solo che so come sono fatta, io mi butto troppo nelle cose e poi c’ho un’età. Questo anche se tutti possono vedere che sono ancora forte!“. Dunque non nutriamo troppe speranze per la Zanicchi.

Rumors anche su una ballerina per una notte

Le voci di corridoio non si fermano qui, però.

Qualche ipotetico nome spunta anche sul versante degli ospiti speciali.

Stando a quanto riporta il settimanale Spy quest’anno Nancy Brilli potrebbe essere tra i ballerini per una notte. Sarebbe stata la stessa attrice a proporsi come ospite speciale, dopo essere stata costretta a declinare ancora una volta l’invito della Carlucci.