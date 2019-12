Certo, con il via del progetto Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci non ha modo e tempo di poter dedicare tutta sé stessa a Ballando con le Stelle la cui nuova edizione avrà inizio nella prossima primavera. Intanto è tempo di reclutare marinai da far salire a bordo della nave e pare che ci sia qualche nome che tra la folla, scalpita più di qualcun altro!

Ballando con le Stelle, spunta il nome della Fialdini

Stando a quanto diffuso da Alberto Dandolo che in tema di gossip e anticipazioni ne sa sempre una più del diavolo, Milly Carlucci potrebbe reclutare un nome che si sta facendo sempre più spazio in quel di Viale Mazzini.

Si tratta niente meno che della bravissima conduttrice Francesca Fialdini che per qualche settimana è riuscita a dare del filo da torcere anche a Barbara d’Urso con il suo Da Noi… A ruota libera.

Tra i canditati anche Can Yaman

La conduttrice sembra sia stata recentemente corteggiata dalla Carlucci che la vorrebbe fortemente all’interno del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ma quello della Fialdini non è il solo nome che è venuto a galla dal calderone delle possibilità.

Secondo quanto fatto trapelare in queste settimane da Nuovo Tv, potrebbe quasi sicuramente cimentarsi nell’arte della danza anche Can Yaman, il celebre attore turco ma anche avvocato fiscalista e sicuramente sex symbol.

Il diniego di Nancy Brilli

Da aggiungere ancora un nome nostrano a cui la Carlucci avrebbe già inviato numerosi sms chiedendole per favore di prendere in considerazione l’idea di mettersi alla prova in quel di Ballando con le Stelle. Si tratta dell’attrice italiana Nancy Brilli, una grande amica della Carlucci che tuttavia, sembra si sia negata alla proposta dell’amica conduttrice.

Ci ripenserà? Il tempo per farlo, c’è!