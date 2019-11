A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Spy venuto a conoscenza di un piccolo retroscena che si sarebbe agitato dietro ai “casting” di Ballando con le Stelle. Pare infatti che la padrona di casa, Milly Carlucci, non ne voglia proprio sapere di far entrare nella kermesse del suo programma in qualità di concorrente una specifica showgirl che avrebbe fortemente chiesto di essere scritturata.

Ballando con le Stelle: il “niet” di Milly Carlucci

Più che un “no”, un mero “niet”. Non sembra poter rivedere la propria posizione Milly Carlucci che a giudicare da quanto riportato da Spy non ne vuole proprio sapere di avere la nota showgirl tra i concorrenti della ventura edizione del fortunato programma Rai, Ballando con le Stelle.

Nello specifico non si ha modo per il momento di scoprire chi sia la showgirl in questione ma pare che il rifiuto della Carlucci sia stato categorico. Sempre su Spy si legge senza troppi giri di parole che a far scatenare la brusca reazione della Carlucci sarebbe stata l’insistenza e una non troppo velata “raccomandazione” che avrebbe fatto impuntare la conduttrice.

Scartata la misteriosa soubrette

“La showgirl misteriosa“, scrive Spy che non svela l’identità della persona in causa anche se sembra di capire si tratti di un volto noto della televisione essendo definita come una “soubrette piuttosto stagionata“.

Quello che sappiamo di lei è che avrebbe manifestato e in maniera persuasiva in più occasioni pubblicamente l’intenzione di voler prender parte al programma, giunto alla sua 15esima edizione. “Lei (ndr. Milly Carlucci) non ama queste insistenze e sembra che alle raccomandazioni dall’altro dica sempre di no“, si legge poi su Spy. Non c’è corteggiamento che tenga dunque, ma solamente la volontà della Carlucci per capire chi sarà “in” e chi sarà “out”.

Il “no” a chi corteggia e il “no” di chi è corteggiato

E mentre arretra di fronte al corteggiamento insistente, sempre la Carlucci non si risparmia invece di corteggiare lei qualcuno che vorrebbe fortemente al suo fianco a Ballando: trattasi della bellissima attrice italiana Nancy Brilli alla quale la Carlucci avrebbe dapprima inviato un sms confidenziale.

La Brilli però, mano all’agenda ricolma d’impegni, non avrebbe ceduto alla proposta dell’amica e avrebbe per questo declinato l’invito ma è ancora lunga la strada prima dell’ufficializzazione del cast ed ogni colpo di scena è ammesso.