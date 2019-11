Se la legge dello spoiler vale per le serie tv, forse non è obbligatoria per gli show televisivi: così Milly Carlucci ha fatto un’anticipazione su Ballando con le stelle. In attesa del programma, in arrivo nel 2020, ora i fan sanno che si festeggerà un matrimonio. Se poi la lieta notizia riguarda una delle ballerine più amate e sensuali della trasmissione, il visibilio collettivo è assicurato.

Milly Carlucci si prepara a festeggiare le nozze di Samanta Togni

“Ho voglia di ballare con te…”: il motivetto che apre le danze a Ballando con le stelle è già pronto per Milly Carlucci. La conduttrice ha però svelato un segreto al settimanale Nuovo Tv.

“Insieme festeggeremo le nozze di Samanta Togni – ha dichiarato – La nostra è una grande famiglia che si allarga. Ci sosteniamo a vicenda e tutti ne facciamo parte“, riporta La Nostra Tv. L’edizione 2020 si preannuncia così spumeggiante, all’insegna dell’amore e delle gioie condivise. Samanta Togni ha infatti già svelato la data del suo appuntamento all’altare, in cui dirà il grande sì a Mario Russo. L’energica ballerina potrà così voltare pagina dai recenti attacchi di odio ricevuti sui social. Festeggerà poi nel programma che l’ha resa celebre e le ha permesso di rincorrere la sua passione a passi di danza.

Ballando con le stelle sarà anticipato da Ballando on the road

Il diversivo del matrimonio cade a fagiuolo per Milly Carlucci che può così stornare i numerosi pettegolezzi sulla rottura tra Oradei e Kinnun. Sui due ballerini la conduttrice ha affermato: “Sono molto seri. Sapranno gestire le loro questioni personali, non ci saranno problemi”. La coppia è infatti tornata insieme, tra la sorpresa generale del pubblico. Prima della 15° edizione di Ballando con le stelle Milly sarà occupata con Ballando on the road, talent itinerante che punta a scoprire nuovi appassionati di ballo.

La caccia ai talenti si biforca: da una parte si cercheranno ballerini non professionisti, dall’altra saranno selezionati nuovi professionisti. Chi supererà la selezione, supervisionata anche da Carolyn Smith, entrerà a far parte del cast.