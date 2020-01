Diva, ereditiera, regina dei reality show internazionali: Elettra Lamborghini è sicuramente una delle più attese sul palco del Festival di Sanremo. Un vero banco di prova per una delle outsider di Sanremo per eccellenza che prova a conquistare il consenso con il brano Musica (e il resto scompare): il testo della canzone.

Elettra Lamborghini, il testo di Musica (e il resto scompare)

Sebbene per molti sia l’iconica “Elettra”, guardandosi allo specchio la Lamborghini rivede una ragazza normale e particolarmente semplice. “Vado a Sanremo perché è il Festival più grande che c’è in Italia, per cui mi sembra una grandissima opportunità e per me è un grandissimo onore“, dichiara la Lamborghini che sul palco dell’Ariston sfiderà gli altri Big ma soprattutto lo scetticismo che c’è nei suoi confronti da parte di un pubblico abituato a conoscerla come “personaggio” e meno come cantante: “Sul palco di Sanremo ci sarà un’Elettra non dico diversa perché io ho sempre detto che non cambio mai in nessuna circostanza, però sicuramente come ogni persona si matura, quindi forse un’Elettra un po’ più matura….Sto scherzando!”.

Il testo della sua Musica (e il resto scompare), il suo brano in gara al Festival di Sanremo.

Il testo di Musica (e il resto scompare):

Elettra, Elettra Lamborghini

Mi piace la musica fino al mattino

Faccio casino lo stesso ma non bevo vino

Ridi cretino

La vita è corta per l’aperitivo

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Non mi portare a Parigi o ad Hong Kong

Tanto lo sai che poi faccio così (faccio così)

Cado cado, per la strada parla piano piano

Questa notte dormo sul divano

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Mi piace guardare le luci dell’alba

Girare nuda per casa e nessuno mi guarda

Quanto ti manca

Sì, mi hai chiamato col nome di un’altra

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Ci stavo male per te e ora no

Tanto lo sai che io faccio così (faccio così)

Sola sola, ti ho dato tutto e ancora ancora

Resto qui e non dico una parola

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor (de un amor)

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare