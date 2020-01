Non sarà certo estremamente pratico per impastare tagliatelle o sgusciare gamberi a La Prova del Cuoco ma uno smeraldo come una noce non può restare chiuso in cassetto. L’anello che Elisa Isoardi sta sfoggiando in questi giorni in diretta su Rai 1 non sembra essere un semplice regalo di Natale, ma un impegno che odora di promesse. Fiori d’arancio in vista?

Il ritorno dell’anello

Ancora una volta si parla quindi della storia d’amore con Alessandro Di Paolo. Una relazione che la Isoardi non ha mai davvero ufficializzato ma che è ormai di dominio pubblico da diversi mesi.

Il brillocco all’anulare, per dovere di cronaca, era già venuto fuori questa estate con un tempismo perfetto. Si era infatti materializzato quasi in concomitanza della prima uscita di Matteo Salvini con Francesca Verdini. L’anello poi scompare per un po’, così come Alessandro che sembra uscire dalla vita di Elisa. La Isoardi, però, dopo essersi dichiarata single ha avuto un riavvicinamento con il produttore (tutto in modo piuttosto furtivo) e ora il ritorno di fiamma sembra essere diventato qualcosa di più serio. Non è ancora chiaro se l’anello indossato dalla Isoardi qualche mese fa sia lo stesso di adesso.

L’unica cosa evidente, in entrambi i casi, è il valore del gioiello che si trova ora sul suo anulare. Un valore che potrebbe prescindere da quello economico.

Sei carati

A fare l’analisi dell’anello ci ha pensato Il Messaggero che ha parlato chiaramente di un diamante da sei carati. Se, all’entità della pietra, aggiungiamo anche la posizione sull’anulare pare proprio che si possa parlare di matrimonio in vista. La storia d’amore con Alessandro Di Paolo viaggia a vele spiegate con appuntamenti e cene romantiche.

Per Natale, lui l’aveva raggiunta a Monterosso Grana, in Piemonte, dove la Isoardi si trovava insieme a tutta la famiglia. Ma anche lei sembra avere già avuto modo di conoscere la famiglia di lui. Insomma, le presentazioni ci sono state, il diamante sull’anulare pure. Manca solamente l’annuncio…