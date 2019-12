Elisa Isoardi torna a sorridere dopo la fine della storia con Matteo Salvini. La conduttrice de La Prova del Cuoco, sempre più record d’ascolti, avrebbe un ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo, con la quale sarebbe stata avvistata insieme in un hotel di Roma.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo insieme

Tempo di novità sentimentali per Elisa Isoardi. Dopo il divertente siparietto con Vincenzo De Luca, il volto del mezzogiorno di Raiuno, secondo quanto segnalato da Chi, sarebbe tornata a fare coppia fissa con l’ex Alessandro Di Paolo, frequentato per qualche mese e di cui poi si erano perse le tracce. Ora, il settimanale di Alfonso Signorini assicura che i due avrebbero preso le chiavi di una suite all’ultime piano di un hotel, non prima di aver sorseggiato dei drink nella hall dell’albergo.

Il rapporto tra la coppia sembra essersi, quindi, nuovamente consolidato. Ad esempio, tempo fa, la conduttrice de La prova del cuoco era anche stata alla festa di compleanno della mamma di Alessandro.

Chi è Alessandro Di Paolo

Il legame tra la Isoardi e Di Paolo è stato vissuto in sordina e la stessa conduttrice aveva più volte tentato di sminuire il nuovo legame. Ora, però, sembrerebbe tutto più ufficiale.

Tempo fa, la conduttrice dichiarava: “A chi si permette di giudicare una persona da una foto… Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti”.

Alessandro di Paolo, l’uomo che ha rubato il cuore alla presentatrice Rai, facendole dimenticare Matteo Salvini, è un produttore italiano conosciuto nel jet set. È stato accostato a Elisa Isoardi, per la prima volta, nel marzo 2019 da Diva e Donna che aveva immortalato alcuni baci appassionati tra i due. Della sua vita privata si conosce poco, a parte che abbia la fama di playboy e che è un’imprenditore di successo milionario.

Ha un profilo Instagram che non aggiorna frequentemente ma da cui si deducono le sue importanti amicizie.