Nella puntata di Striscia la Notizia di ieri, sono state fatta notare una curiosa e simpatica dichiarazione d’amore. Elisa Isoardi infatti si è detta innamorata di Vincenzo de Luca e pronta a candidarsi assieme a lui. La risposta non si è fatta attendere.

La dichiarazione d’amore

Elisa Isoardi sta preparando la sua carriera dopo La Prova del Cuoco. Sulla conduttrice aleggiano alcune ombre e la riconferma al programma non sembra garantita. Niente paura, la Isoardi ha deciso infatti di buttarsi in politica. È Striscia la Notizia a scherzarci sopra, condividendo un video della Isoardi in cui dichiara il suo amore per il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca,

“Sono pronta a essere candidata con lei non solo alla regione, a livello nazionale” dice la Isoardi nel video.

Non solo: “Presidente, ti amo!”. Una frase che, come fa notare la stessa Isoardi, “farà piacere a qualcuno“. Riferimento per nulla velato all’ex Matteo Salvini, che spesso ha attaccato il Presidente De Luca.

La risposta di Vincenzo De Luca

A iniziare questo corteggiamento a distanza, era stato lo stesso governatore campano, che della Isoardi aveva detto: “Il nostro apprezzamento è per la signora Isoardi, obiettivamente merita!”.

A seguito della dichiarazione d’amore, è arrivata la replica dello stesso interessato, riportata da numerosi quotidiani: “La Isoardi candidata con me?

Lei è una donna splendida, e dunque la cosa non può che aumentare la mia stima“.

In attesa di sapere come l’avrà presa Matteo Salvini, il primo ferito è Enzo Iacchetti, che con la Isoardi si era scambiato un bacio a La Prova del Cuoco. “Non sono geloso perché è brutto” la sua divertente risposta.