Matteo Salvini e Francesca Verdini in dolce attesa? La pista di un pancino sospetto spunta tra gli scatti di Diva e Donna ed è subito gossip. La coppia, una delle più osservate della galassia politica nazionale, continua a vivere la sua favola d’amore in barba ai rumor che l’avevano archiviata come ‘acqua passata’. E l’ipotesi di una gravidanza si alimenta con un dettaglio che non passa inosservato ai paparazzi durante una passeggiata a Roma.

Salvini aspetta un figlio dalla compagna? L’ipotesi

Dopo la plateale smentita sulla presunta crisi di coppia, arrivata nel settembre scorso, per Matteo Salvini e Francesca Verdini sembra proprio amore a gonfie vele.

Ma non è tutto, perché i due potrebbero riservare una dolce sorpresa con l’arrivo di un bambino. Questo, in poche parole, il leitmotiv degli ultimi gossip che riguardano la coppia, emerso dopo gli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna.

Le immagini, infatti, mostrerebbero la compagna dell’ex vicepremier al suo fianco, nel tenero gesto di accarezzarsi il ventre come in un moto materno di protezione. Poco dopo, alcune foto lanciano l’ipotesi degli ‘auguri’ da parte di alcuni amici.

Francesca Verdini e Matteo Salvini in alcuni scatti di ‘Diva e Donna’

Amore a gonfie vele con Francesca Verdini

Archiviata la pagina politica più controversa che lo ha visto protagonista, relativamente al collasso del governo Conte 1, Matteo Salvini sembra essersi concentrato molto sulla sua storia d’amore con Francesca Verdini.

I due, che fanno coppia da circa un anno, si sono mostrati sui social con alcuni selfie e hanno preso parte a importanti eventi insieme, spazzando via, di volta in volta, gli accenti di una presunta crisi nel loro comune percorso sentimentale.

In più occasioni, infatti, il gossip li avrebbe voluti distanti e prossimi alla rottura – quando non addirittura già definitiva – ma nulla sarebbe mai stato supportato da elementi oggettivi e inconfutabili.

Gli ultimi scatti pubblicati da Diva e Donna sono un altro esempio di come le cose, tra loro, sarebbero decisamente rose e fiori.

*immagine in alto: fonte/Instagram Matteo Salvini, dimensioni modificate