Si parlava di crisi di coppia per l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini, come se quella di governo da sola non bastasse. Alcuni rumors, infatti, parlavano della fine della storia tra il capo del Carroccio e Francesca Verdini. Addirittura il gossip voleva che lei avesse deciso di lasciarlo per un tentatore di Temptation Island.

Ebbene, oggi, quelle voci si rivelano infondate. Per la sua prima uscita pubblica, dopo la fine del governo giallo-verde, il leader della Lega si presenta accompagnato proprio da lei. A segnalarlo è il settimanale Novella 2000 che parla di fake-news.

Insieme alla festa di partito

La prima uscita pubblica, per l’ex vicepremier, dopo la caduta del governo è stata la festa di partito a Conselve.

Qui Salvini non si è presentato da solo, ma in compagnia proprio della figlia dell’imprenditore e politico Denis Verdini.

Nessuno dei 2, né Matteo né Francesca, ha commentato il gossip che in questi giorni ha preso di mira la loro storia, seminando il dubbio che tra loro ci sia la crisi. Ma in questo caso le parole non servono, contano i fatti e la mossa di accompagnare il presidente della Lega a Conselve è stata particolarmente incisiva e non necessita di spiegazioni. Intanto a mettere in parole la situazione ci pensa Novella 2000, che scrive: “Si diceva che l’ex Ministro degli Interni sarebbe stato lasciato dalla compagna per un tentatore di Temptation Island, tale Rudy.

Nulla di più falso“. Il settimanale infatti prova questa tesi asserendo che la coppia continua ad incontrarsi per cena a Roma, al ristorante PaStation di Tommaso Verdini.

Niente nuvole all’orizzonte

Il leader della Lega può stare tranquillo, almeno sotto il profilo sentimentale. Sul rapporto tra Salvini e Verdini splende un sole raggiante e non ci sono nubi all’orizzonte.

Anzi, da 5 mesi a questa parte sembra rafforzarsi sempre di più.

Lui ha più volte pubblicato selfie di coppia, insieme a quella che ormai sembra essere al sua dolce metà.