Michele Cucuzza nell’occhio del ciclone dopo alcune affermazioni sull’esito delle nomination al Grande Fratello Vip. Al termine della scorsa puntata in diretta, al televoto sono finiti Andrea Montovoli, Patrick Ray Pugliese e Rita Rusic. Il giornalista si è confidato con Antonella Elia e Adriana Volpe, e il ritratto che emerge, secondo il popolo del web, rimanderebbe a un tessuto di spietate strategie contro il coinquilino.

Michele Cucuzza contro Andrea Montovoli

Michele Cucuzza ha scatenato un vero e proprio tsunami di proteste sui social, per via di alcune affermazioni su un presunto accordo preso con altri due inquilini del GF Vip per mandare Andrea Montovoli al televoto.

In particolare, il giornalista ha mostrato particolare gioia per l’esito delle nomination che hanno visto il ragazzo finire in sfida con Rita Rusic e Patrick Pugliese, e non ha nascosto un presunto retroscena che fa sussultare i fan dello show.

Sono in tanti a chiedere che venga annullata la corsa tra i 3 concorrenti, per via di quanto affermato da Cucuzza durante alcune conversazioni con Antonella Elia e Adriana Volpe.

Le parole del giornalista

“Adesso posso andare a dormire, ho appena finito di compiere la mia missione…“, avrebbe detto alla Elia durante una chiacchierata post nomination.

Poco dopo, il discorso tra i due si è fatto più nitido, e il giornalista ha invitato la compagna di avventura a osservare Montovoli: “Quello si è fatto venire la cattiva idea di attaccarmi ed è finito lui in nomination, ahahahah… meno male che ho gli amici…“.

Montovoli: non mi interessa della nomination, mi piacerebbe solo sapere se vi siete organizzati tra di voi per fare il mio nome



Zequila: assolutamente no. Non potrei mai farlo qui siamo sotto le telecamere.#GFVIP #salviamomontovoli pic.twitter.com/qPQVfuuJ88 — P E R L A 💫 (@perla9616) January 28, 2020

Sul web corre la richiesta di squalifica

L’indignazione di decine di utenti non sembra aver tardato a farsi strada sui social, e i video delle confessioni incriminate hanno inondato Twitter.

Adriana Volpe, rimasta in silenzio a ‘captare’ dettagli sulla questione, alla fine ha chiesto chiarimenti al diretto interessato.

“Ho subito un attacco da Montovoli – le ha precisato Cucuzza – e il risultato è che è andato lui in nomination…ahahahah!“, incassando le perplessità della collega. “Sì, va beh, palese nel senso che eravate tutti di fronte – ha commentato la Volpe –, una cosa che si fa tutti insieme contemporaneamente“.

Secondo Cucuzza, le dinamiche sarebbero decisamente differenti e non propriamente ‘causali’: “Una cosa organizzata dal sottoscritto, in due secondi e mezzo perché gli altri due hanno preso due nomination ciascuno e rischiavo di andare in nomination io“.