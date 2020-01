Michele Cucuzza sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, in partenza l’8 gennaio su Canale 5. Il conduttore, in un’intervista, ha parlato delle motivazioni che l’hanno spinto a prendere parte a questa nuova avventura.

Michele Cucuzza, tutto pronto per il ritorno in tv

Michele Cucuzza è pronto a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. L’ex conduttore de La Vita in Diretta, fortemente voluto nel reality da Alfonso Signorini, ha parlato al sito di Libero Quotidiano, spiegando perché ha deciso di partecipare al programma di Canale 5. Cucuzza afferma come il GF Vip non sia altro che televisione: “Io la faccio da una vita: tg, intrattenimento con la Vita in diretta, tv di servizio.

Mi mancava il reality, erano anni che ci annusavamo con Canale 5, ma non volevo tornare in tv da ‘ripescato’, dopo anni di assenza”.

Il conduttore ha discorso poi su come il reality sia una vera e propria sfida per lui. “Sono curioso di vedere come reagisco senza telefono, social, notizie. Non ho le idee chiare. Voglio vedere come funziona la convivenza, senza snobismo ma con la curiosità del giornalista.” Michele Cucuzza ha ricordato come quest’anno ricorrano i 20 anni del reality in Italia e si è augurato di poter essere circondato da persone simpatiche in questa avventura.

Cucuzza pronto a conoscere gli altri concorrenti

Michele Cucuzza, dopo 3 anni a Telenorba, vuole quindi cimentarsi con qualcosa di nuovo. Tuttavia, è ben conscio che possano innescarsi delle liti con gli altri concorrenti all’interno del Grande Fratello, crearsi delle divergenze. Il giornalista, però, dice di non essere litigioso. “So che la tv più aggiornata ha uno stile polarizzato, l’uno contro l’ altro, lo capisco.

Ma a volte non è necessario, ci si può scontrare senza parlarsi addosso. C’ è anche voglia di farsi due risate” ha rivelato Cucuzza. Il conduttore, al GF Vip, ritroverà tra gli altri, Antonella Elia e Adriana Volpe che sono sue amiche. Di Barbara Alberti, dice di volerla incontrare, così come Pago e Aristide Malnati.