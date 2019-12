Anche Michele Cucuzza prenderà parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà l’8 gennaio su Canale 5 con Alfonso Signorini alla conduzione. Il giornalista rientra, infatti, fra i concorrenti che sono stati ufficializzati in questi giorni dalla produzione del celebre reality di Canale 5. Ripercorriamo le principali tappe che hanno caratterizzato la sua carriera, fra informazione e televisione.

Michele Cucuzza, una carriera da giornalista

Michele Cucuzza intraprende la sua carriera di giornalista da giovane, quando entra a lavorare nel quotidiano siciliano Catania Sera. Nel 1973 si trasferisce a Milano, dove collabora con Il giorno e successivamente si laurea in Lettere moderne nella città meneghina.

Nel 1983 entra nel mondo della Rai in qualità di redattore. 5 anni dopo diventa conduttore del Tg 2, per il quale è anche inviato all’estero. La sua carriera nel mondo della televisione passa anche per La vita in diretta, il contenitore pomeridiano prima di Rai 2 e successivamente di Rai 1 del quale è conduttore per ben 10 anni consecutivi, dal 1998 al 2008.

I grandi successi in tv

La sua attività alla conduzione di celebri programmi televisivi targati Rai prosegue lì dove era stata interrotta.

Dopo La vita in diretta, infatti, a partire dal 2008 e fino al 2011 Michele Cucuzza diventa presentatore di Uno Mattina su Rai 1, al fianco della collega Eleonora Daniele. Da gennaio 2018 è anche ospite fisso di 90 special, programma condotto da Nicola Savino in onda su Rai per omaggiare e ricordare i gloriosissimi anni ’90. La carriera televisiva di Michele Cucuzza passerà, dunque, anche dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 a partire dall’8 gennaio.

Alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini e, fra i concorrenti ufficiali che conviveranno con il giornalista nella famosa Casa di Cinecittà, ci saranno anche, fra gli altri, Antonella Elia, Adriana Volpe e Rita Rusic. Opinionisti fissi della quarta edizione del celebre reality Wanda Nara e Pupo, coppia inedita per la tradizione del Grande Fratello.