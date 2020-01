Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip la concorrente Licia Nunez è rimasta scioccata da una notizia davvero sconvolgente. La fidanzata, Barbara Eboli, l’ha infatti lasciata con un post sul suo profilo Instagram. L’attrice, quando Alfonso Signorini le ha dato la notizia, è rimasta incredula e negli scorsi giorni si è posta mille domande sulle ragioni di questa scelta drastica. Stasera nella Casa di Cinecittà entrerà la fidanzata per un confronto faccia a faccia.

Licia, Barbara e un passato ingombrante

Barbara Eboli ha lasciato molti dubbi alla fidanzata Licia Nunez dopo lo sconvolgente post in cui ha annunciato di volerla lasciare.

Al Grande Fratello Vip questa sera arriva l’attesissimo confronto fra le due ragazze che si spera possa sfociare in una riconciliazione. L’amore che le lega è un amore sincero e molto forte, ma forse ancora troppo legato alla figura di Imma Battaglia. L’attrice, infatti, era sentimentalmente legata da giovanissima alla paladina del movimento LGBT+ ma la storia si è chiusa quando nella vita della Battaglia è arrivata Eva Grimaldi. Per la Nunez quella ferita è ancora aperta e più volte nella Casa ne ha parlato con le sue coinquiline.

Dopo qualche giorno di incertezza, si scopre proprio stasera che il motivo che ha spinto la Eboli ha lasciare l’attrice ha un nome e un cognome: Imma Battaglia.

“Per tre settimane per te non sono esistita“

Lo sfogo di Barbara Eboli ha il sapore dell’amarezza e della delusione per essere sempre stata messa in secondo piano dalla fidanzata, che nella Casa ha invece più volte ripercorso i ricordi vissuti con Imma Battaglia. Al Grande Fratello Vip la Eboli commenta: “Non è stato facile dal primo giorno che tu sei entrata qua dentro.

Noi sapevamo che poteva uscire il passato, ma per tre settimane, h24, non hai fatto altro che parlare di 10 anni fa eclissando il presente. Mi ha fatto male. Dici che il mio tweet ti ha fatto male, ma tu qua dentro sei protetta. Io ti ho difeso e ho difeso la nostra storia. Non ci volevo credere. Tre settimane di m***a ho passato, hai raccontato una storia marcia e mi hai coinvolta in una cosa in cui non volevo essere coinvolta.

Doveva essere il Grande Fratello della rinascita. Per tre settimane io per te non sono esistita. Io non ti ho lasciata con un tweet, ma tu hai bisogno di tornare alla realtà perché la gente fuori è cattiva“. Il confronto si conclude con un caloroso abbraccio fra le due ragazze che, nonostante un passato ingombrante, vogliono provare ad andare avanti e riallacciare i rapporti.