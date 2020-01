Una grandissima emozione quella provata da Marco Masini, pezzo di storia del Festival di Sanremo che con la recente partecipazione alla 70esima edizione del Festival salirà sul palco dell’Ariston per la nona volta. Un doppio traguardo però per Masini che, proprio a Sanremo, festeggerà anche i suoi 30 anni di carriera portando sul palco Il confronto: il testo del brano in gara a Sanremo.

Marco Masini a Sanremo con l’autobiografica Il confronto

“Sono felicissimo di essere a Sanremo per la nona volta e festeggiare un viaggio lungo 30 anni, iniziato proprio qui al Palafiori nel 1990.

Questo viaggio ricomincia da qua è sono felicissimo” lascia trapelare Masini, particolarmente emozionato dall’idea di mettersi nuovamente alla prova su un palco che l’ha spesso gratificato ma anche, qualche volta, tradito. Con un brano in tutto e per tutto autobiografico, Masini torna a raccontarsi al pubblico di Sanremo con la volontà di aprisi ad una storia lasciata alle spalle: “Di solito una canzone così si scrive quando si ha l’esigenza di parlare con noi stessi come si farebbe con un fratello, con un amico, in maniera molto obiettiva raccontando i nostri errori, i nostri sbagli, le nostre paure, anche le nostre cose giuste.

A un certo punto arriva l’esigenza di confrontare il nostro presente e il nostro passato, il nostro essere buoni con il nostro essere cattivi, il nostro essere saggi con il nostro essere imperfetti“. Il testo di Il confronto: il brando di Masini in gara a Sanremo 2020 svelato da TvSorrisi&Canzoni.

Il testo di Il confronto:

E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio

Quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio

E sei stato per qualcuno un marito mancato

E sei diventato padre ma non è capitato

E sei stato sul campo sempre dietro a un pallone

E ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore

Come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo

E sei stato importante e in lampo nessuno

Hai un cuore diesel che ci vai piano

La vita è un flipper e infatti ci giochiamo

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E sei stato uno stronzo quando lei ci credeva

L’hai lasciata morire lì con te alla deriva

Ma sei stato un signore quando non hai risposto

E ti bastavano due parole, due parole, per rimetterla a posto

Il cuore è un killer preso alle spalle

Il mondo è open sopra miliardi di stelle

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

Hai vinto tutto

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E no la vita non è

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come notizie sul giornale

Impronte su un pugnale

Non vuoi cadere non puoi volare

Ma oltre la paura del confronto

Ma oltre la paura del confronto

Il confronto

Forse adesso ti è chiaro mi son dato il permesso

Di parlarti davvero e accettare me stesso.