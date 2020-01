Anche lui, come molti altri cantanti della categoria Big in gara a Sanremo, è nato forgiato da Amici di Maria De Filippi. Per la prima volta a Sanremo arriva Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo, che rispolvera una melodia tipicamente sanremese sul quale ha deciso di cucire il testo della sua Lo sappiamo entrambi. Il testo della canzone in gara a Sanremo 2020.

Riki al Festival con Lo sappiamo entrambi

Non da un lato, ma nemmeno dall’altro: così, in medias res, si presenta il cantante Riki. “La mia canzone parla di una via di mezzo, quando hai una relazione e sei a metà, nel senso che ormai sta per finire non te lo vuoi dire, sei nella stessa stanza hai quest’altra persona la guardi e c’è nell’aria qualcosa che aleggia, che vibra, però va avanti, va avanti la routine, va avanti tutto“, racconta l’ex del talent della De Filippi.

Intanto però, ben al di là del brano stesso, c’è l’emozione immaginandosi sul palco dell’Ariston: “La cosa più importante non è partecipare, quello è un luogo comune, è una frase fatta. La cosa più importante è emozionare ed emozionarsi, insomma arrivare alla gente“.

Il testo di Lo sappiamo entrambi, il suo brano in gara al Festival di Sanremo svelato da TvSorrisi&Canzoni.

Il testo di Lo sappiamo entrambi:

Le luci si spengono

Mentre il tempo sbiadisce nascosto in disparte

E ascolta fissandoci

Tra storie che scorrono

Le osserviamo cambiare e troviamo cambiati solo noi

Restiamo distanti restandoci accanto

Non lo noti anche tu?

Nei nostri sguardi che si sfiorano per strada e per sbaglio

A mezz’aria e senza alzarsi di più

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi

Parole che inciampano

Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso

E poi sul telefono

Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato

Ti diverti e ti annoi

Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato

Non rispondi se ti chiedo di noi

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Ci riproviamo ma la voce singhiozza

Urlami in faccia rinfaccia e vai

Silenzio in mezzo e dopo un po’

Il frastuono e poi il silenzio ancora

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che hai di me

Mi scrivi e dopo cancelli

Non mi scrivi che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi