Sembra che la storia d’amore iniziata nel 2014 tra la modella Alena Seredova e Alessandro Nasi non solo continui, ma abbia permesso alla Seredova di ritrovare finalmente il sorriso. Poco dopo la separazione con Buffon infatti, avvenuta in maniera civile e tranquilla, Alena aveva riaperto il suo cuore a quello che da anni è il suo attuale compagno, Alessandro, imprenditore e manager di successo.

Chi è l’uomo che ha fatto ritrovare la felicità ad Alena?

Alessandro Nasi non è il tipo che ama stare al centro dei riflettori e della cronaca, a causa della sua riservatezza.

Non possiede nemmeno profili social, e le uniche foto presenti su Instagram si trovano sul profilo della compagna. Uomo di successo ed erede della famiglia Agnelli, Nasi è nato a Torino nel ’74, ma è cresciuto a New York.

Nonostante sia cugino di Lapo e John Elkann è rimasto comunque lontano dal mondo dello spettacolo e dei riflettori, fino alla sua storia con la Seredova. Ha deciso di tornare in Piemonte per la sua carriera professionale e per amore. Nasi è infatti tornato per conseguire la laurea in Amministrazione aziendale, dopo aver vissuto per tanto tempo negli Stati Uniti.

Ha iniziato lavorando come analista finanziario e attualmente è vicepresidente di Exor, società finanziaria controllata dagli eredi delle famiglie Nasi e Agnelli.

Una famiglia allargata ma felice

Alessandro e Alena convivono ormai da molto tempo insieme ai figli di lei, Louis Thomas e David Lee, avuti dalla modella nel suo precedente matrimonio con Buffon. Grazie al bel rapporto che i bambini hanno instaurato con il nuovo compagno di Seredova, ora sono proprio un esempio di famiglia allargata e felice.

Si può dire che grazie ad Alessandro, la Seredova abbia ritrovato l’amore, come da lei dichiarato a Verissimo. Questo grazie anche al suo modo di essere molto distante dai precedenti amori della modella. La lontananza di Nasi dai gossip e la sua pazienza sono stati d’aiuto per far ritrovare il sorriso alla modella.