Carmen Russo meravigliosa durante una vacanza in famiglia, con un super bikini a incorniciare un fisico da urlo, immune alle insidie del tempo. Le foto del settimanale Nuovo la ritraggono insieme al marito, Enzo Paolo Turchi, e alla loro dolcissima Maria, che presto festeggerà il suo compleanno.

Carmen Russo, il bikini che incanta

Non è la prima volta che i fan di Carmen Russo possono apprezzare la sua bellezza al mare, forte di un fisico praticamente perfetto. Su Instagram sono tante le immagini che la vedono in posa durante uno dei tanti viaggi in famiglia, ma ogni nuova istantanea sembra sorprendere i follower come fosse la prima volta.

Gli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo, rilanciati da TgCom24, la vedono insieme a Enzo Paolo Turchi e alla loro figlia Maria, durante una vacanza sotto il sole, e cristallizzano un bikini esplosivo alla faccia del tempo che passa.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi nelle foto del settimanale ‘Nuovo’

Compleanno in vista

E mentre l’attenzione del pubblico si posa sulle sue forme perfette, Carmen Russo si prepara al grande giorno della sua Maria, pronta a festeggiare il compleanno.

La piccola di casa, nata il 14 febbraio 2013, compie 7 anni e per mamma e papà è il regalo più grande. Spesso insieme ai genitori in tenerissimi scatti social, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è arrivata proprio nel giorno di San Valentino a coronare il più importante sogno della coppia.

La ballerina e showgirl è diventata mamma all’età di 53 anni, e ha dichiarato di essere immersa nel periodo più bello della sua esistenza. Nel bel mezzo della favola familiare di Carmen Russo e di suo marito, tantissimi progetti e anche un rifiuto, come riporta TgCom24: “Abbiamo detto no al Gf Vip spagnolo perché ci volevano in coppia e stare lontani da Maria per mesi sarebbe stato impensabile“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Carmen Russo real, dimensioni modificate