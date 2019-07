Vacanze in famiglia per Carmen Russo che si gode l’estate con il marito amatissimo Enzo Paolo Turchi e la loro dolcissima figlia Maria.

Intanto la ballerina dalla zazzera bionda si appresta a spegnere le sue prime 60 candeline. Un traguardo importante che le conferisce ancora più d’orgoglio se si pensa al fisico da urlo che in questi giorni Carmen sta esibendo in ridottissimi bikini.

Bomba in bikini

Carmela Carolina Fernanda Russo non è solo una ballerina e coreografa è un volto tv, che nel corso degli anni si è fatta apprezzare dal pubblico non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la sua personalità.

L’abbiamo vista sull’Isola dei Famosi, qui in Italia, ma anche in Spagna, dove ha vinto. Ora eccola lì, immersa nella acqua cristallina in costume, sotto il sole di un’estate rovente.

I follower a bocca aperta

Una foto, quella pubblicata da Carmen Russo, che ha lasciato i follower piacevolmente sconvolti, per l’invidiabile forma fisica della ballerina. I like sono migliaia, e numerosissimi anche i commenti degli utenti che apprezzano lo scatto.

Il commento al post di Carmen Russo

“Sempre in forma. ..Sei splendente…” scrive qualcuno. Mentre qualcun’altro commenta: “Fisico bestiale come sempre hai avuto cara Carmen! Mi dai la ricetta!????

Complimenti un fisico scultoreo! Wowww! Baci da Romaaaa!“. Insomma la Russo in costume riscuote enorme successo, oggi come ai suoi esordi.