Il pubblico di Chi vuoi essere milionario? Ha dovuto attendere 9 anni per assistere alla domanda più attesa della trasmissione: la domanda da 1 milione di euro. Stasera, mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la puntata della “resa dei conti” per il concorrente Enrico Remigio.

Enrico Remigio: chi è il concorrente da un milione di euro

Gerry Scotti questa sera porrà la domanda più scottante di tutto il programma, quella da 1 milione di euro, a Enrico Remigio, laureato in Economia aziendale con specializzazione in Marketing, manager 30enne della provincia di Pescara trasferitosi a Singapore per lavoro e per avvicinarsi alla sua fidanzata francese, che vive a Bangkok.

Un uomo di mondo, la cui vita potrebbe stravolgersi: tutto dipende da una risposta, quella che darà al conduttore del quiz. Nel caso in cui dovesse sbagliarla, tornerà a Singapore con un assegno da 150.000 euro, come prevede il format del programma. Nella storia ventennale della trasmissione Mediaset, Gerry Scotti ha posto 6 volte la domanda da 1 milione e solo la metà è riuscita a portarsi a casa l’assegno da 1 milione di euro, l’ultima vittoria del montepremi risale al 2011.

Chi vuol essere milionario? Un esordio da 300.000 euro

Nella puntata andata in onda mercoledì 22 gennaio con la nuova edizione di Chi vuol essere milionario? il pubblico ha assistito ad un vero e proprio show grazie al primo concorrente dell’anno, Enrico Remigio, che ha chiuso la puntata dando una risposta da 300.000 euro. Il manager abruzzese ha affrontato la scalata al milione con lucidità di ragionamento e spiccate doti intellettuali, caratteristiche che hanno permesso al concorrente di raggiungere la tanto ambita quindicesima domanda.

Per Enrico Remigio sarà opportuno metter da parte l’emozione e ragionare a mente lucida sulla risposta da dare a Gerry Scotti. Generalmente nella vita si cercano risposte a una moltitudine di domande, ma questa sera a Enrico Remigio serve una sola risposta, quella da 1 milione di euro.