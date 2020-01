Torna il caso di frasi violente all’interno della casa del Grande Fratello Vip: dopo le parole di Salvo Veneziano che lo hanno portato alla squalifica, ora tocca a Michele Cucuzza e Antonio Zequila.

I 2 inquilini della casa hanno pronunciato frasi violente nei confronti di Patrick Ray Pugliese e il popolo del web insorge, chiedendo anche per loro la squalifica dal programma.

GFVip: le frasi incriminate dei 2 inquilini

Il giornalista Michele Cucuzza, volto storico del programma di Rai 1 La vita in diretta ed ora concorrente del Grande Fratello Vip, ha pronunciato delle frasi che hanno sconvolto il pubblico.

Riferendosi alla sua nomination ricevuta da Patrick Ray Pugliese, infatti, avrebbe detto: “Quello lo sistemo io”.

Altre frasi di estrema violenza vengono anche da un altro inquilino della casa, Antonio Zequila, già al centro di polemiche in precedenza. L’uomo avrebbe infatti detto ad uno dei 3 super boys, entrati in casa per ravvivare l’atmosfera: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio” riferendosi sempre a Patrick. Le esternazioni dei 2 concorrenti non sono però passate inosservate al pubblico dei social, sempre molto attento ai comportamenti degli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Il web condanna i 2 uomini e chiede la squalifica

Immediati sono stati i commenti di condanna delle parole usate da parte del web. In particolare su Twitter sono molteplici i post di chi chiede la squalifica per i 2 protagonisti del Gf Vip. “C’è forte indignazione per le frasi violente e bullizzanti contro Patrick pronunciate da Cucuzza e Zequila, spero che venerdì verranno mostrate in puntata”, “Avete squalificato Salvo, adesso prendete provvedimenti” sono alcuni dei numerosi commenti sul caso che sta facendo discutere.

Bisognerà aspettare la puntata di venerdì 31 gennaio per sapere se la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti dei 2 uomini o se verranno graziati. Nel frattempo i social stanno già condannando questa edizione del GFVip a causa dei molteplici casi di violenza verbale avvenuti all’interno della casa.