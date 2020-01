Prima c’è stato il riavvicinamento ai Golden Globes, poi l’incontro ai recentissimi SAG Awards che ha fatto nascere più di un sospetto e ora ci sarebbe addirittura la conferma. Jennifer Aniston e Brad Pitt sono tornati insieme. O meglio, sarebbero, ed il condizionale è d’obbligo nonostante le fonti ascoltate dal Mirror e la voglia – incontenibile e per certi versi inspiegabile – da parte dei fan di vederli nuovamente insieme.

Già 5 appuntamenti

Lei è la fidanzatina d’America, lui uno degli attori più desiderati degli ultimi due decenni. Il divorzio del 2005 “causato” dall’arrivo di Angelina Jolie aveva visto uno schieramento di massa dalla parte della Aniston che ora, come nelle migliori delle favole (anzi, delle sue commedie romantiche) avrebbe riconquistato il grande amore della sua vita che, pentito, sarebbe rinsavito.

Il tabloid inglese che sgancia la bomba avrebbe sentito alcuni amici intimi della coppia che – senza dubbi e soprattutto senza alcun rispetto della privacy dei loro cari – avrebbero confermato il ritorno di fiamma. Jen e Brad si sarebbero visti in segreto già cinque volte (almeno), con tanto di appuntamento natalizio nella villa di Bel Air dell’attore.

Brad Pitt e Jennifer Aniston

“Lo ha perdonato di tutto”

Gli amici dei due continuano poi a vuotare il sacco parlando di una Jen sottona e di un Brad innamorato: “Non credo che lei abbia mai smesso di amarlo, anche quando le ha spezzato il cuore e l’ha lasciata per Angelina Jolie, Ci è voluto molto tempo, ma lo ha perdonato di tutto. Il perdono è stata una tappa importante del suo percorso. Brad parla solo di Jen, hanno ripreso a vedersi e non li ho mai visti così felici”.

Con la Jolie fuori dai giochi e Justin Theroux con cui la Aniston ha divorziato nel 2018 i due sarebbero adesso single. Se la love story dovesse essere confermata sarebbe una grande notizia per Hollywood: Brad Pitt profuma di Oscar e Jennifer Aniston ha vinto tutto il possibile grazie al suo ruolo nella recente serie The Morning Show. Due stelle che, insieme, farebbero una supernova pronta ad abbagliare Los Angeles. E non solo…