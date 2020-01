Golden Globes 2020, l’ambito premio che sancisce i migliori film e programmi televisivi della stagione, tenutosi in questi giorni, ha visto protagonisti due ex storici: Jennifer Aniston e Brad Pitt. I due non hanno avuto rimostranze a rispondere alle domande dei giornalisti sulla loro storia.

Brad Pitt: “Sono single“, e la Aniston sorride

Premiato come miglior attore non protagonista per C’era una volta a… Hollywood, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, luogo della manifestazione, Brad Pitt è salito sul palco per il consueto discorso di ringraziamento, addentrandosi anche nella sua vita sentimentale.

Dopo la conferma di essere single dopo la rottura con Angelina, ha ironizzato dicendo: “ Stasera volevo portare mia mamma, ma non ho potuto perché chiunque mi mettano vicino per la stampa esce con me”.

Subito dopo, le telecamere hanno inquadrato Jennifer Aniston, in platea, intenta a ridere, ascoltando le parole dell’ex. Tra i due sembra tornato il sereno dopo i divorzi che li hanno riguardati da vicino. Per Brad, infatti, non è stato facile riprendersi dopo la separazione dalla Jolie, e ritrovare una vita lontana da alcool ed eccessi.

Anche Jennifer ha vissuto il divorzio dal marito Justin Theroux, periodo dopo il quale ha invitato Pitt alla sua festa di compleanno e poi al party di Natale. Per i fan della ex coppia, questi sembrerebbero chiari segnali di riavvicinamento. Che abbiano ragione?

Pitt, il tradimento della Aniston con Angelina

I due attori, oltre che per la brillante carriera cinematografica, hanno occupato le prime pagine dei giornali per diversi motivi. Lui, ex di Angelina Jolie, lei, indimenticabile Rachel della serie Friends, si conoscono negli anni ’90 e convolano a nozze a Malibù nel 2005.

I fan erano pazzi della coppia, ritenute una delle più belle di Hollywood. Però, poco dopo, Brad incontra sul set cinematografico Angelina Jolie, la cui bellezza risulta essere folgorante per lui. L’uomo, infatti, tradisce Jennifer con Angelina, distruggendo quella coppia tanto amata in America.