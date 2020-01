Dopo le recenti dichiarazioni di Paola Barale sul suo conto (e su quello di Gianni Sperti), Raz Degan è tornato a parlare ma non della sua ex. L’ex modello israeliano si è raccontato come un fiume in piena, rivelando i contorni di una dolorosa pagina di vita che lo ha visto visibilmente emozionato nel salotto di Caterina Balivo.

Raz Degan rivela: “Mi manchi”

Il percorso privato e professionale di Raz Degan è stato oggetto della sua recente ospitata a Vieni da me, intervistato nel gioco della ‘Cassettiera’ da Caterina Balivo.

Tanti gli argomenti sul fuoco del suo intervento, che ha dipinto un ritratto a tutto tondo del suo impegno in Niger, a favore dei bambini vittime delle atrocità della guerra, e della sua splendida famiglia.

C’è un capitolo, su tutti, che lo ha visto preda di una palpabile emozione negli studi Rai, e riguarda la scomparsa del regista Ermanno Olmi. “Mi manchi“, ha detto davanti alle telecamere in ricordo dell’uomo che gli aprì le porte di uno straordinario successo cinematografico sul set di Centochiodi, non nascondendo la sua gratitudine per averlo incontrato.

La rivelazione sulla mamma

Oltre alle note meno dolci del suo passato, Raz Degan ha affrontato il tenero aspetto del suo rapporto con la famiglia, in particolare con la mamma. A Vieni da me è stato riproposto il momento del loro incontro a Ballando con le Stelle, dove il pubblicò assaporò i contorni di un autentico e inesauribile amore.

“Io amo mia madre, come penso tutti. La amo, ma dovete sapere una cosa“, ha dichiarato ai microfoni del talk prima di rivelare un curioso retroscena sul dancing show che lo vide tra i protagonisti.

“Quando ha saputo di Ballando con le Stelle ha detto ‘No Raz, devo fare dieta, fare dieta’. Io le ho dato una ricetta, l’ha seguita e ha perso 25 chili grazie a me. Oggi ha 25 chili in meno“.