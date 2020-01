Non c’è pace per i reali inglesi: dopo lo scandalo della rinuncia di Meghan e Harry ai titoli reali, spunta un uomo 53enne che afferma di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla. L’uomo si era già fatto notare per le sue affermazioni ed ora ha intrapreso un’azione legale per essere riconosciuto figlio della coppia, facendo tremare la famiglia reale inglese.

Le teorie dell’uomo hanno fatto il giro del mondo

Simon Charles Durante-Day è un uomo di 53 anni australiano che da diversi anni porta avanti la sua battaglia per dimostrare la propria verità: quella di essere il figlio di Carlo e Camilla, nato in totale segretezza.

L’uomo, che di lavoro fa l’ingegnere, afferma di essere figlio della storia d’amore segreta tra il principe Carlo e l’amante Camilla, e di essere nato nel 1965, quando la donna era appena 18enne. Come riporta il Daily Mail, Simon afferma: “Mia nonna, che ha lavorato per la regina, mi ha detto più volte che io ero il figlio di Carlo e Camilla” e che sarebbe stato dato in affido quando aveva 18 mesi.

La guerra legale contro la famiglia reale inglese

L’uomo ha affermato di aver presentato prima del Natale scorso un procedimento legale nei confronti dei reali inglesi all’Alta Corte australiana. Addirittura, sempre secondo le teorie dell’uomo, questa guerra legale sarebbe uno dei motivi scatenanti dell’abbandono di Meghan e Harry, il cosiddetto ‘Megxit’. Simon dichiara riguardo all’azione legale: “È il passo più significativo che abbia mai fatto fino ad ora, li ho dovuti forzare ad una data di scadenza perché abbiamo bisogno di risposte”.

Mentre l’Alta Corte australiana sta valutando il curioso caso, il 53enne ha anche scritto una lettera al principe Carlo e a Camilla chiedendo di riconoscerlo come figlio e ammettere la verità.

Se così fosse, infatti, l’uomo essendo teoricamente il primogenito della coppia, sorpasserebbe William in linea di successione al trono. Nella sua pagina Facebook Simon mostra le presunte somiglianze fisiche con la coppia reale, tra cui gli zigomi e i denti del principe Carlo e la capigliatura di Camilla.

*immagine in alto: Facebook/Simon Charles Durante-Day