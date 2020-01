L’annuncio della sua presenza sul palco dell’Ariston, tra i super ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ha contribuito a infiammare la curiosità sul suo conto. Chi è Dua Lipa? Alle sua spalle una storia da film e sui social un fenomeno esplosivo: ecco le coordinate di un successo da milioni di dollari.

Chi è Dua Lipa: la biografia

Si dice che il suo nome significhi “amore”, e che Dua Lipa abbia avuto un po’ di conflitti con questo, ma chi è esattamente l’artista scelta tra i grandi ospiti internazionali a Sanremo 2020?

Classe 1995, è nata a Londra da genitori albanesi del Kosovo, dove lei stessa avrebbe vissuto per un certo periodo della sua infanzia. Il rientro nel cuore britannico del rock, complice la spinta propulsiva di un padre musicista, si è tradotto nell’alba di una carriera straordinaria per la cantante.

Le prime, timide incursioni su YouTube alle prese con canzoni di altri l’hanno vista imporsi all’attenzione degli internauti senza troppa fatica, fino al trampolino televisivo che, nel 2013, l’ha vista protagonista di uno spot per X Factor.

Le canzoni e Sanremo

Dua Lipa, che al sogno di sfondare nella musica ha alternato il percorso di modella, è arrivata a farsi notare dalla Warner nel 2015, firmando il suo primo contratto per l’uscita di due singoli, New Love e Be The One, hanno sbaragliato la concorrenza nelle classifiche di mezza Europa fino ad assestarsi al vertice in Belgio e Polonia.

Del 2017 l’album che ha segnato il suo esplosivo esordio, intitolato Dua Lipa e contenente il brano New Rules, al primo posto nel Regno Unito e primo singolo a ricalcare il successo straordinario di Hello, di Adele.

Nel 2020, l’artista inglese è stata scelta per calcare il palco della 70esima edizione di Sanremo nella rosa dei super ospiti internazionali. Un appuntamento preceduto dall’annuncio dell’uscita della sua seconda fatica discografica, intitolata Future Nostalgia, album atteso per il 3 aprile 2020.

*immagine in alto: fonte/Instagram Dua Lipa, dimensioni modificate