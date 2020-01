Con Sanremo 2020 alle porte le novità sono sempre dietro l’angolo. Se fino ad ora sappiamo tutto sui Big e sulle Nuove Proposte che si esibiranno sul palco dell’Ariston, c’è ancora qualche mistero sugli ospiti di questa 70esima del Festival, in particolar modo per quanto riguarda l’ospite della serata di chiusura, quella dell’8 febbrario.

Svelato un altro super ospite di Sanremo 2020

Secondo quanto ha rivelato La Gazzetta del Sud, ai vari ospiti che quest’anno saliranno sul palco dell’Ariston si aggiunge, con molta probabilità, anche Biagio Antonacci. Dopo qualche anno di assenza, il cantante ritornerà sul famoso palco simbolo della canzone italiana.

Già nell’edizione del 2015, condotta da Carlo Conti, Antonacci ha emozionato il pubblico di Sanremo e, qualche anno più tardi, nel 2018, ha duettato con Claudio Baglioni in Mille giorni di te e di me. Intanto, in attesa di ricevere conferma in merito alla sua partecipazione al Festival, è possibile ascoltare il suo ultimo brano, pubblicato poche ore fa, intitolato Ti saprò aspettare, scritto dallo stesso Antonacci ed estratto dal suo 15esimo album Chiaramente visibili dallo spazio.

Tutti gli ospiti della 70esima edizione

Oltre alla reunion di Albano e Romina Power, che insieme canteranno una canzone di Cristiano Malgioglio dal titolo Raccogli l’attimo, assisteremo anche ad un’altra importante reunion: quella dei Ricchi e Poveri.

La loro partecipazione a Sanremo 2020 porta con sé anche un’incredibile coincidenza: il gruppo celebra proprio quest’anno i 50 anni dal loro primo successo La prima cosa bella e dalla prima partecipazione al Festival avvenuta nel 1970. Ma non è finita qui!

Amadeus ha annunciato che prenderà parte a questa edizione di Sanremo anche Tiziano Ferro, spiegando che sia lui che Fiorello saranno presenti in tutte e 5 le serate del Festival.

Altra super ospite internazionale sarà Dua Lipa, giovane cantante britannica. Massimo Ranieri si esibirà in un fantastico duetto con Ferro con la canzone Perdere l’amore. Inoltre vi saranno anche Johnny Dorelli, Mika, Lewis Capaldi, Emma.

…e gli ospiti che hanno declinato l’invito

Questa edizione del Festival è stata segnata però anche da qualche rifiuto. A seguito dell’annuncio della non partecipazione del rapper sardo Salmo, svelata dal cantante stesso tramite delle Instagram Stories, anche Monica Bellucci ha rivelato che non ci sarà, ed il suo ufficio stampa ha spiegato che “a causa di forze maggiori” l’attrice ha dovuto declinare l’invito del conduttore.