Un paio di storie su Instagram e Amadeus deve fare i conti con un altro inciampo prima di Sanremo. Il Festival quest’anno sta sollevando diverse polemiche, non ultima quella che riguarda lo stesso conduttore, accusato di sessismo per la dichiarazione in conferenza stampa su Francesca Sofia Novello. Non è nemmeno piaciuta molto la scelta di alternare diverse donne durante la kermesse, che sta sollevando dubbi. Ma l’ultima stangata arriva da Salmo, celebre rapper sardo, che declina l’invito a partecipare come super ospite della prima serata.

Salmo annuncia: “Non sarò al Festival di Sanremo”

Il rapper Salmo lo dichiara chiaro e tondo in una delle Stories su Instagram e darà sicuramente da pensare al conduttore, che quest’anno ha diverse gatte da pelare già di suo.

“Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata del Festival“, esordisce il cantante. L’annuncio arriva subito dopo: “Non sarò presente a Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore“. Salmo conclude con una battuta, dato che il 14 giugno suonerà a Milano: “Vorrei dirvi che tra i due santi, cioè Sanremo e San Siro scelgo San Siro“.

Il Festival delle polemiche

L’annuncio di Salmo ha diviso i fan, con alcuni che ritengono discutibile la scelta di rinunciare all’ultimo alla partecipazione. Lo stesso Amadeus aveva annunciato la presenza del rapper, ma ora dovrà fare i conti con la prima defezione. Il conduttore sta passando più tempo a risolvere problemi che altro: tra le varie grane emerse, anche la partecipazione della moglie Giovanna Civitillo come inviata proprio a Sanremo per La Vita in Diretta.

Soprattutto, a porre un’ombra sulla 70esima edizione del Festival è la frase sulla fidanzata di Valentino Rossi, che ha fatto infuriare anche Myss Keta, presentatrice de L’Altro Festival insieme a Nicola Savino.