Colpaccio de La Vita in Diretta che per la settimana sanremese, praticamente consacrata al Festival, ha arruolato la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, come inviata speciale per raccontare il lavoro (e non solo) del marito e tutto ciò che di caldo succede all’Ariston.

Una scelta furba

Cuccarini e Matano, reduci da un’edizione che in tutta la prima parte della stagione ha un po’ arrancato sul fronte ascolti, tentano il ribaltone in una settimana naturalmente dopata. Come ogni anno, tutta la Rai si mobilita sull’evento più mediatico dei dodici mesi e La Vita in Diretta non fa eccezione, anzi.

Tutto il carrozzone del rotocalco pomeridiano si trasferisce nella cittadina ligure dove verranno aperte continue finestre sull’Ariston per intercettare ospiti, anticipazioni e pillole di backstage. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, permette di aggiungere un po’ di sale nel racconto che, inevitabilmente, diventa meta televisivo. Non solo un punto di vista su Sanremo, ma il punto di vista della moglie di chi Sanremo lo fa: un “mischione” di pubblico e privato che non può non innescare dinamiche familiari e aprire lo spazio a commenti e retroscena che solo la moglie del direttore artistico, dalla sua posizione privilegiata, può offrire.

I commenti di Giovanna Civitillo

La Civitillo, che vediamo già nel daytime di Rai 2 all’interno di Detto Fatto, viene quindi promossa alla prima rete e in uno slot più interessante. A La Vita in Diretta l’hanno già definita la First Lady del Festival e la Civitillo si è detta “contentissima” di affrontare una “nuova sfida”. I primi commenti sono già arrivati, in riferimento soprattutto alle 10 donne del Festival, tema caldo e polemiche che ha già portato il direttore artistico alle scuse.

La Civitillo ha ironizzato: “Non mi ha invitata a Sanremo, avete visto le donne del Festival? Io gelosa? Noooo, assolutamente noooo”. Civitillo e Amadeus sono sposati dal 2009, condividono un figlio, un profilo Instagram di coppia e adesso pure il 70° Festival di Sanremo.