Il direttore creativo e presentatore della 70esima edizione del Festival della canzone italiana, Amadeus, ha da poco rilasciato i nomi dei cantanti in gara e quelli degli ospiti che approderanno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Alcuni degli ospiti accompagneranno Amadeus per tutte e cinque le serate del Festival, primo fra tutti Tiziano Ferro, che sarà presente tutte le sere, si attendono ancora le risposte dell’artista a tutto tondo Fiorello, dei cantanti Ultimo e Zucchero e di una coppia che ha sancito il suo successo sul palco dell’Ariston: Al Bano Carrisi e Romina Power.

Gli ospiti della prima serata

Il Festival si aprirà con il rapper e produttore discograico Maurizio Pisciottu, conosciuto al pubblico con lo pseudonimo di Salmo. Saliranno sul palco anche gli attori Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Emma e Cladio Santamaria, che presenteranno il nuovo film del regista Gabriele Muccino, intitolato “Gli anni più belli”. Gli ospiti della prima serata non finiscono qua, saranno presenti anche Tiziano Ferro, Fiorello, la giornalista e scrittrice Rula Jebreale la conduttrice televisiva Diletta Leotta.

Gli ospiti della seconda serata

La seconda serata sarà animata sempre da ospiti come Tiziano Ferro, Fiorello, con Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Monica Bellucci al fianco di Amadeus.

Si aspetta ancora la conferma dell’attrice, cantante e showgirl Sabrina Salerno. Amadeus però, ha in serbo per la serata un ospite che rimane ancora segreto. Il presentatore si sbilancia e dice: “Posso solo anticipare che fa parte della storia del Festival”.

Gli ospiti della terza serata

Sul palco dell’Ariston, per la terza serata, sono attesi ospiti internazionali e non come Lewis Capaldi e Mika, Georgina Rodriguez (fidanzata della star del calcio Cristiano Ronaldo, ndr) e la conduttrice e cantante albanese Alketa Vejsiue.

Ritornerà il comico e regista premio Oscar Roberto Benigni e Tiziano Ferro duetterà con Massimo Ranieri.

Gli ospiti della quarta serata

Per la quarta serata sona attesi la cantante londinese Dua Lipa e Jhonny Dorelli, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1958 e nel 1959. Aiuteranno nella conduzione Tiziano Ferro, Fiorello, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Gli ospiti della quinta ed ultima serata

Il Festival si chiuderà con Diego Abatantuono, Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massino Ghini e Rocco Papaleo; protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi “Pop Corn”.

Ritorneranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello; e dal palco del Festival la conduttrice Mara Venier presenterà il pomeriggio successivo la puntata in trasferta di “Domenica In”.