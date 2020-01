Sanremo è Sanremo, con tutte le conferme, le smentite e soprattutto le polemiche. Anche gli ospiti però non sono da sottovalutare. Si è parlato a lungo della possibilità di vedere sul palco dell’Ariston Al Bano e Romina Power, storica coppia che ha fatto la storia della musica italiana. Malgioglio si era molto battuto per la loro partecipazione, tanto da aver persino scritto il testo di una canzone per loro, adatta per questa occasione. Alla fine la conferma è arrivata.

Al Bano e Romina al Festival

Al Festival di Sanremo ci saranno anche Albano Carrisi e Romina Power.

A dirlo è proprio il cantante che ha rivelato la sua partecipazione nella prima serata di Sanremo all’Adnkronos. “Lo scoglio da superare era il cachet. Ieri mi hanno chiamato dalla Rai e la mia richiesta è stata accolta. Quella di Romina invece si chiuderà oggi“, ha rivelato Al Bano. “Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al festival di Sanremo, quei brani che sono diventati anche internazionali”, spiega. Ma non solo: canteranno anche un inedito scritto da Cristiano Malgioglio, Raccogli l’attimo, come il paroliere aveva già annunciato.

“Con Romina ci siamo divertiti a cambiare insieme una frase con un’altra. Ancora qualche giorno e sapremo come andra’ a finire”, aveva scritto Malgioglio in un post sul suo profilo Instagram.

Le polemiche

E le polemiche? “Ma a Sanremo ci stanno sempre”, spiega. “Amadeus ha fatto un quadro straordinario di quella ragazza (Francesca Sofia Novello, ndr.), per ‘passo indietro’ intendeva dire che questa ragazza non vuole approfittare della fama di quell’uomo (Valentino Rossi, ndr.) per farsi pubblicità. Amadeus è lontano dal sessismo e dall’idea che la donna debba stare a casa a cucinare“.