Ricchi e Poveri ReuniON. Il gruppo italiano più famoso nel mondo eccezionalmente insieme dopo 50 anni da La prima cosa bella e dal primo Sanremo. I Ricchi e Poveri al completo nuovamente protagonisti della scena musicale a partire dalla partecipazione straordinaria alla 70° edizione del Festival della Canzone Italiana. Angelo, Angela, Franco e Marina insieme in un'avventura artistica unica e irripetibile realizzata da Danilo Mancuso. – Ricchi e Poveri ReuniON. The most famous Italian group in the world exceptionally together after 50 years since "La prima cosa bella" and their first "Festival di Sanremo". Ricchi e Poveri, reunited, are back at the forefront of the Italian music scene starting from the extraordinary appearance in the 70th edition of the Italian Song Festival. Angelo, Angela, Franco and Marina, together in a unique and unrepeatable artistic adventure created by Danilo Mancuso.