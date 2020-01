È uno dei pochissimi casi di uomo oggetto della televisione italiana, buttato di peso dentro la casa del Grande Fratello per ripristinare la quota testosterone e apportare un contributo in termini di pettorali: Matteo Alessandroni, il “super boy” del GF Vip, avrebbe però un segreto che ha un nome e un cognome: Eleonora Gaspodini.

Parla la fidanzata Elonora

Il concorrente ha varcato la porta rossa con l’intenzione di corteggiare le vip in gara. Si è autoproclamato single, ma la fidanzata che lo aspetta(va) in casa ha già fornito un’altra versione. Attraverso una Instagram Story, Eleonora Gaspodini ha piazzato una serie di “dediche al veleno” per il fidanzato che lo fanno emergere come un “opportunista arrivista”.

Alessandroni avrebbe detto alla fidanzata di vederla come “la donna della sua vita” per poi proclamarsi single la sera dopo su Canale 5.

storia instagram eleonora gaspodini

Il contenuto della storia

“Ci ho riflettuto un po’ prima di parlare perché l’argomento mi fa ancora male. Ma è giusto che chi mi conosce sappia la verità su me e Matteo” ha scritto nella storia. E poi ancora: “Fino a poche ore prima che entrasse nella Casa del GF ci siamo visti e lui non mi ha detto nulla, se non che fossi la donna della sua vita, per poi scoprire in diretta che si era dichiarato single ed è stata una doccia fredda.

Già questa estate avevo affrontato un gossip di basso livello e ora con quest’ultima pagliacciata ho realmente capito che la persona con cui pensavo di poter costruire un futuro in realtà non è altro che un opportunista arrivista”. Insomma, secondo la fidanzata, Alessandroni sarebbe mosso solo dalla volontà di entrare nello showbiz (e noi che pensavamo che l’ingresso in Casa avesse un fine sociologico).

Anche Eleonora, dal suo canto, lavora nel mondo dello spettacolo con esperienze in Rai Fiction.