I gossip su Licia Nunez si rincorrono alla stessa velocità con cui un italiano media si cambia le mutande. Dopo l’affaire Imma Battaglia e l’addio della fidanzata comunicato in diretta, adesso nel triangolo rosa di questo GF Vip entra anche l’insospettabile Stefania Orlando.

“Mi chiese se io fossi omosessuale”

Nel corso di Casa Chi, il salotto di Alfonso Signorini sul web, La Orlando è intervenuta insieme all’amico e giornalista Alessio Poeta per raccontare l’approccio che la Nunez ha avuto nei suoi confronti mentre sarebbe stata ancora fidanzata con Imma Battaglia. L’episodio risale a 5/6 estati fa, e viene così raccontato da Poeta “Io e Stefania una sera decidiamo di andare a ballare.

Incontriamo Licia in un locale di Roma, io non sapevo nemmeno chi fosse e Stefania mi spiega che era un’attrice. La incontriamo il giorno dopo in un noto stabilimento balneare di Roma, parliamo di Luglio. Stefania e io ci mettiamo in fila per prendere un cocktail e arriva Licia. Si avvicina a lei e mi chiede se mi posso spostare”. L’approccio, piuttosto audace, è raccontato invece dalla Orlando: “Mi chiese se io fossi omosessuale.

Le risposi che ero etero e che avevo un fidanzato e mi disse: ‘Mi dispiace perché sei veramente…’”. “Ti disse che eri il suo sogno erotico e che ti aveva visto in un calendario” interviene poi Poeta.

Stefania Orlando e Alessio Poeta a Casa Chi

I conti non tornano

Calendario alla mano si parla dell’estate del 2014 o 2015 quindi la Nunez in realtà non sarebbe stata legata sentimentalmente a Imma Battaglia la cui storia d’amore è ormai finita dieci anni fa, nel 2010. La stessa attrice lo aveva dichiarato nel video di presentazione in cui affermava: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento”.

Nonostante la storia sia finita da tempo però, il legame con la moglie di Eva Grimaldi non si è mai realmente sciolto.