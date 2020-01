È stata registrata da poco la puntata pomeridiana di Amici 19 che andrà in onda sabato 1 febbraio alle 14.10 su Canale 5.

Ora che è tutto pronto, bisogna prepararsi a questo atteso appuntamento facendo un riassunto di quello che è accaduto in questa edizione.

Dal 2001 ad oggi: uno show che continua ad appassionare

Giunti alla 19esima edizione di questo show, ormai entrato a pieno titolo nel palinsesto di Canale 5, vediamo come si svolgerà la selezione e la sfida tra le future promesse dello spettacolo. Il tutto sempre condotto da Maria De Filippi.

Iniziata sabato 16 novembre, la prima fase di Amici 19 ha già regalato moltissime emozioni e colpi di scena.

In questi mesi gli appuntamenti per gli appassionati sono stati il sabato con il pomeridiano su Canale 5 e ogni giorno su Real Time con il Daytime in cui si possono seguire le avventure quotidiane dei giovani apprendisti-artisti, presentate da Marcello e Lorella.

Questa prima fase consiste nella selezione dei ballerini e cantanti che potranno poi partecipare al serale di Amici, previsto per marzo 2020.

Sotto la guida dei professori che hanno il compito di istruire e decidere chi sarà eliminato al termine delle prove, 15 concorrenti sono stati ammessi alle selezioni nella prima puntata, a cui se ne sono aggiunti 3 nella seconda.



In questa prima fase verranno selezionati i ragazzi che avranno poi accesso ai serali di marzo 2020, dove saranno suddivisi in due squadre, i bianchi e i blu.

Chi sono i professori, ballerini e cantanti

I sei professori che decideranno chi merita la maglia verde che dà accesso al serale di primavera sono: Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per quanto riguarda il ballo, e Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli per il canto.

Tra i ballerini i nomi che abbiamo visto sfilare per ora sono: Alioscia Grossi (eliminato nella settimana antecedente alla quinta puntata), Talisa Ravagnani, Federico, Giorgia, Sofia (eliminata e sostituita da Giuseppe), Valentin Alexandru (entrato nella seconda puntata), Javier Rojas (entrato anche lui nella seconda, ha dovuto affrontare numerose polemiche nella settima puntata, salvandosi alla fine dall’eliminazione), Ayoub Haraka (entrato a gennaio dopo la pausa natalizia ed eliminato insieme a Skioffi nell’ottava puntata), Nicolai Gorodiski (entrato il 25 gennaio).

I cantanti ammessi sono più numerosi: Mirella Nyvinne Pinternagel detta Nyv (già promossa al serale), Jacopo Ottonello, DevilA, Gaia Gozzi, Francesco Bertoli, Giulia Molino, Martina Beltrami, Michelangelo Vizzini (eliminato nella sesta puntata), Stefano Farinetti, la band Inico (eliminata nella quinta puntata), Skioffi (entrato nella seconda puntata dopo le polemiche nate dai suoi testi ritenuti da alcuni sessisti, è stato eliminato nell’ottava).

Momenti speciali tra le novità degli ospiti e gli attriti tra allievi

Non sono mancati gli ospiti speciali come ad esempio Emma Marrone con la presentazione del suo nuovo singolo, Lilly Gruber, Alberto Urso.

Non sono neanche mancati i momenti di attrito: per i partecipanti non è stato facile confrontarsi con le dure critiche mosse loro da parte dei professori, e come in tutte le “scuole” vi sono state tensioni anche tra gli stessi allievi, come quella che ha visto Giulia in lacrime dopo le osservazioni mosse da Skioffi, Gaia, Martina e Stefano sul suo modo di rappare.

Tra le anticipazioni sembrerebbe che nella puntata di sabato vedremo l’ammissione al serale di Giulia Molino, Valentin Alexandru e Nicolai Gorodiski, dunque rimangono da assegnare solo 6 posti.

Ancora molte emozioni ci attendono nei prossimi mesi, non ci resta che continuare a seguire le sfide e gli ospiti speciali che ci terranno compagnia.