Sabato 14 dicembre torna una nuova puntata di Amici 19 alle 14.10 su Canale 5. Saranno tante le novità e, a quanto pare, il numero dei partecipanti al talent show cambierà in modo significativo. Inoltre, ci sarà una gradita sorpresa: Emma Marrone, scampata la paura per il tumore, sarà ospite in studio.

Emma presenta il nuovo singolo

Emma Marrone torna nello studio che l’ha resa famosa. Questa è una delle anticipazioni della puntata del 14 dicembre di Amici 19. La cantante, che a febbraio debutterà al cinema con Gabriele Muccino, ha pubblicato una Instagram Stories proprio per essere lei per prima a dare la notizia.

“Stavolta l’ho spoilerato io prima di tutti”, sono state le parole dell’ex vincitrice di Amici. Su Twitter ha scritto: “Notizia abusiva, ci vediamo sabato ad Amici per cantare Stupida Allegria”. A quanto pare, sabato Emma canterà il nuovo brano estratto dal suo ultimo album Fortuna. Quest’ultimo, è uscito proprio dopo il brutto periodo attraversato dalla cantante per colpa della malattia che l’ha colpita.

Emma Marrone non sarà l’unica novità della puntata del 14 dicembre di Amici 19. Infatti, sembra che ci saranno numerose eliminazioni.

Lo stravolgimento della classe

La puntata di Amici 19 del 14 dicembre sarà l’ultima prima delle festività natalizie ed è forse per questo che la tensione aumenta. È stata la stessa Maria De Filippi a comunicare che ad essere eliminati saranno ben due concorrenti, facendo in modo di far scendere gli allievi da 18 a 16, comprendenti 7 ballerini e 11 cantanti. Provando a fare dei pronostici, sembra che alcuni ragazzi più di altri siano a rischio, come Giuseppe Preziosa. La maestra Alessandra Celentano, invece, potrebbe decidere di eliminare Giorgia Lopez.

Lo stesso Valentin Alexandru ha contro la maestra Veronica Peparini mentre Rudy Zerbi considera gli Inico assolutamente non all’altezza degli altri partecipanti al talent.