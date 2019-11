Emma Marrone ha ripreso in mano la sua carriera dopo la pausa dovuta ai problemi di salute. Domani la cantante salentina sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare in TV il suo grande ritorno sulle scene.

Una pausa breve che, ammette, avrebbe dovuto durare di più. Tuttavia l’ex allieva di Amici riconosce di aver messo in standby il lavoro in un momento molto particolare e di celebrazione. Il suo ultimo album Fortuna raccoglie le somme dei suoi primi 10 anni da protagonista sulla scena musicale italiana. Ora che il peggio è passato Emma è tornata più grintosa di prima, con un nuovo brano, Fortuna.

Emma Marrone mostra il suo lato più umano

Se fino ad ora ci è apparsa forte e determinata nell’affrontare la malattia, a Verissimo, stando alle anticipazioni, Emma ha fatto crollare ogni certezza dei fan a riguardo, rivelando il suo lato più umano e fragile. “Ho avuto paura” ha detto a Silvia Toffanin. “Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati”.

L’urgenza palesata dai medici è arrivata per lei come un fulmine a ciel sereno.

“Avevo appena lanciato il singolo ‘Io sono bella’. C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare“. La tempestività di intervento avrebbe determinato tutto, per questo è stato necessario mettere in pausa tutto e seguire i consigli dei dottori. “Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità”.

Il grande ritorno di Emma

Oggi la ritroviamo di nuovo in gioco, pronta a rassicurare i fan. “Adesso va meglio!

È il mio modo di reagire alle cose. Forse avrei dovuto aspettare ancora un po’, ma io devo stare attiva. La mente in questo fa tantissimo, ti aiuta a recuperare più in fretta. Avevo voglia di tornare dal mio pubblico, di fare ascoltare questo disco, di sorridere, di stare bene“.

Di recente è stata pubblicata la sua ultima fatica, che già sta riscuotendo un certo successo. Fortuna, per Emma, non è solo un singolo. “Mi ritengo fortunata perché ho realizzato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi per stare bene“. Infine, avrebbe concluso: “La musica è la mia vita. Non mi sento arrivata, ogni mattina mi sveglio e so che devo lavorare tanto. Mi piacerebbe restare, rimanere, che un domani qualcuno si ricordi veramente di me e delle mie canzoni. Non voglio essere dimenticata”.