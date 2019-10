Emma Marrone è ospite a Che Tempo Che Fa, talk show su Rai Due condotto da Fabio Fazio. La cantante festeggia i 10 anni di carriera con un nuovo album, Fortuna, e torna sul palco dopo i problemi di salute che l’hanno costretta a uno stop forzato. Emma è tornata più splendida che mai con il nuovo singolo, Io Sono Bella, canzone scritta da Vasco Rossi.

Emma Marrone e il rapporto con Vasco Rossi

La cantante parla del rapporto con Vasco Rossi, quasi un mentore per lei. È lui l’autore del suo ultimo singolo, Io Sono Bella, scritto apposta per lei. “Lui ha avuto sempre un occhio particolare su di me, dice che mi ha studiata, ha letto tutte le mie interviste e da lì si è svegliato una mattina e ha detto ‘Io voglio scrivere una canzone per Emma perché se la merita’“, racconta la cantante.

“Quando scrivo mi baso su quello che ho vissuto“, continua, raccontando del suo amore per la musica. Le canzoni che scrive vengono dal suo cuore: “Mi aiutano a tirar fuori quello che sento di dire per stare meglio“.

Superati i problemi di salute

Dopo il momento di ricaduta della malattia, Emma dichiara di essersi ripresa: “Mai stata meglio.

Non è stata una passeggiata di salute, ma sono qui, sto bene“. La cantante manda un messaggio a tutte quelle persone che stanno ancora combattendo: “Vi capisco, sono con voi“.

E riguardo agli haters che l’hanno presa di mira dopo l’annuncio dello stop dichiara: “Sinceramente in quei giorni lì avevo cose molto più serie da gestire, non quattro sfigati che vengono a riversare l’odio sui social. Ho lanciato una mozione, che i social iniziassero a certificare gli utenti, c’è il tuo nome il tuo cognome ti prendi la tua responsabilità il giorno dopo ti arriva la denuncia“.

Un film e un compleanno i progetti del 2020

Per il suo compleanno, il 25 maggio, e per festeggiare i 10 anni di carriera, la cantante si esibirà in un concerto all’Arena di Verona: “Voglio festeggiare il mio compleanno in grande, voglio ripagare tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni“.

Il 13 febbraio uscirà il film in cui ha recitato sotto la direzione di Gabriele Muccino. Emma ha mostrato, come ha dichiarato il regista, notevoli doti da attrice: “Ho fatto quello che il personaggio mi ha chiesto di fare, al meglio. Spero di essere all’altezza del cast: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti. Speriamo bene“, conclude un po’ preoccupata.