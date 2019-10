Lo aveva promesso ai suoi fan ed è stata di parola: Emma Marrone è di nuovo carica e pronta a salire sul palco lasciandosi il peggio alle spalle. Nei prossimi giorni uscirà infatti il nuovo album della cantante leccese che la vedrà impegnata in un tour da Nord a Sud per tutto il mese. L’uscita di questo ultimo disco sancisce inequivocabilmente il ritorno di Emma sulle scene e testimonia la sua grande forza. “Non vedo l’ora di guardarvi negli occhi“, scrive la cantante sui social.

Il nuovo album

Sembrerà incredibile ma è passato solo poco più di un mese da quando Emma Marrone ha annunciato ai suoi fan di doversi fermare per seri problemi di salute.

Ma del resto lo aveva detto lei stessa: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme” e a quanto pare la cantante salentina è una di parola. Il prossimo 25 ottobre uscirà infatti Fortuna, il sesto album di Emma dal titolo a dir poco emblematico sul quale ha continuato a lavorare anche mentre stava poco bene e che ha un significato importante per lei: “Questo disco rappresenta per me un buon motivo per sorridere e battere il tempo con i piedi, la consapevolezza di essere liberi e di poter viaggiare ovunque anche solo con la mente”.

Emma e la sua grande voglia di vivere

Emma non si è mai lasciata prendere dallo sconforto, o almeno, questo è quello che ha voluto trasmettere ai suoi fan che hanno continuato a sostenerla con la stessa forza. “Succede. Succede e basta”, aveva scritto poco tempo fa la cantante sui social, “questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato“. Ed era vero, ma Emma ha combattuto di nuovo e ha ripreso il percorso da dove lo aveva interrotto con ancora più grinta.

“Voglio continuare a saper accettare quello che la vita mi metterà davanti. E voglio stupirmi ogni volta per ogni piccola cosa inaspettata che accadrà. Voglio la bellezza intorno a me e i sorrisi buoni delle persone che mi amano davvero. Voglio continuare per tutti quelli che non ce l’hanno fatta. Voglio la musica. Ancora e ancora. Per tutta la vita“. Queste le parole che accompagnano l’imminente uscita di Fortuna e che si leggono su un immenso cartellone che promuove l’uscita dello stesso in un video promozionale che vede Emma scendere da un taxi e percorrere le strade di Brera.

Un traguardo importante

Fortuna arriva in un momento cruciale nella vita di Emma Marrone e non solo per quello che è stato detto fin qui. L’album arriva in tempo a spegnere le candeline del decimo anniversario della carriera della cantante. “Dieci anni. Non sono tanti ma nemmeno pochi. Sono il risultato dell’amore del mio pubblico – a mia Brown Crew – che da sempre mi ha accompagnato in questo viaggio a volte duro, ma meraviglioso senza lasciare mai la mia mano, vi amo. Ho imparato tante cose e spero di avere la possibilità di impararne ancora tante. Voglio imparare a non finire mai. Voglio essere io ma nuova ogni giorno”, si legge nei ringraziamenti del disco.