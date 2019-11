Sabato 16 novembre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti che saranno intervistati, sicuramente c’è molta attesa per Emma Marrone, reduce dal successo del nuovo album Fortuna, presentato anche nel programma Tu si que vales. Inoltre, prenderanno parte al programma anche Francesco Monte e Marco Bocci.

Emma Marrone e Francesco Monte dalla Toffanin

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo, il programma del sabato pomeriggio che con Silvia Toffanin ottiene ogni settimana una media di 2 milioni di telespettatori. Il 16 novembre saranno molti gli ospiti pronti a sottoporsi alle domande di Silvia Toffanin ed Emma Marrone sarà uno di questi.

Io sono bella, il brano scritto da Vasco Rossi, è in vetta a tutte le classifiche ed è già un successo. La cantante ex vincitrice di Amici, sicuramente, avrà modo di parlare anche della malattia che l’ha colpita e da cui sta faticosamente uscendo grazie alle terapie. Emma non sarà la sola ospite. Avremo la possibilità di vedere nel programma anche Francesco Monte. L’ex naufrago è stato tra i grandi protagonisti dell’ultima edizione di Tale e quale show, dove si è classificato terzo.

Le performance di Francesco Monte sono state molto apprezzate dai giudici del talent e non è escluso che il giovane possa anche avere la musica nel suo futuro.

Inoltre, per il momento, pare che anche sentimentalmente possa aver ritrovato la serenità accanto alla modella Isabella Candia.

Marco Bocci presenta il suo film a Verissimo

Nella puntata del 16 novembre di Verissimo è attesissimo anche Marco Bocci. L’attore avrà occasione di presentare il film A Tor Bella Monaca non piove mai, tratto dal suo romanzo omonimo che racconta, ovviamente in modo romanzato, la vita in una delle periferie più disagiate di Roma. Lo stesso Marco Bocci ha vissuto nel quartiere, incrociando la vita di tanti personaggi che sono diventati fonte di ispirazione per il romanzo.

Bocci, dopo aver superato una brutta malattia che l’ha colpito lo scorso anno, è sempre più sereno accanto alla moglie Laura Chiatti e ai figli Pablo ed Enea.