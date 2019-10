Due ospiti di calibro quelli che arriveranno, secondo SuperGuidaTv, sabato sera in quel di Tu Si Que Vales, il cavallo di battaglia di Mediaset che ha saputo risollevare gli ascolti della rete meglio di quanto abbia potuto fare fino ad ora Barbarella d’Urso che continua a trascinarsi dietro una “mala onda”. Belén Rodriguez continua a farla da regina sotto gli occhi della Queen per eccellenza, Maria De Filippi che questo sabato le porta al fianco la cantante Emma Marrone.

Emma Marrone e Alberto Urso a Tu Si Que Vales

Un ritorno tanto atteso e particolarmente felice quello che Emma Marrone sta regalando ai suoi fan dopo momenti di intensa preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Dopo aver fatto capolino nello studio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, la cantante varcherà la soglia del palco di Tu Si Que Vales in qualità di ospite della prossima puntata, in onda sabato 2 novembre. Una presenza che sicuramente accalappierà ascolti e farà spiccare il volo allo show che già in queste settimane sta riscuotendo un successo clamoroso con tanto di “share da record”.

Ancora sfida con Alberto Angela

Emma Marrone però non sarà la sola ed unica ospite di Tu Si Que Vales.

Insieme alla cantante sul palco ci sarà un’altra voce molto cara a Maria De Filippi, quella del vincitore uscente di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso. Insomma, la Queen sa sicuramente tenersi stretta i propri pupilli che non smette mai di incoraggiare e sostenere proprio come recentemente ha fatto con Emma Marrone. Quanto a cosa accadrà sul palco, è indubbio che la Marrone si esibirà sul palco proponendo il suo nuovo singolo, Io sono bella, la canzone scritta per lei da Vasco Rossi. Si prospetta dunque un nuovo caldissimo sabato sera sulle reti Mediaset, pronta a decollare in termini di ascolti concorrendo ancora una volta contro Alberto Angela che proporrà una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta.