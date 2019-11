Emma Marrone, che qualche giorno fa è stata ospite di Tu si que vales, ha recentemente rivelato come è riuscita a entrare ad Amici di Maria De Filippi, il talent show che ha sancito l’inizio della sua carriera e che l’ha resa una star.

Il racconto del primo provino per Amici

Emma Marrone sta girando le varie città italiane per promuovere l’album Fortuna, il disco che segna la sua rinascita dopo la battaglia contro il cancro che l’ha colpita. Durante un incontro a Firenze ha fatto delle importanti confessioni sull’inizio della sua carriera. Infatti, come riportato da la Nazione, Emma ha parlato del suo primo provino ad Amici.

Ecco le sue parole: “Sono passati dieci anni da quel casting ma ricordo ogni dettaglio”. Ad accompagnarla a Cinecittà furono i suoi genitori che, di fonte a una infinita distesa di ragazzi, le dissero: “Ma come faranno ad accorgersi di te?”. Emma non si è scoraggiata e quando è arrivato il suo turno ha iniziato a cantare I Maschi di Gianna Nannini.

Un ruolo determinante per l’ingresso di Emma Marrone ad Amici l’ha avuto il maestro Beppe Vessicchio, proprio secondo quanto si apprende dalle parole della stessa De Filippi: “Lui aveva il potere di far entrare anche con il no dei prof”.

Ed il resto è diventato ormai storia del programma.

L’amicizia tra Emma e Maria De Filippi

Quello tra Emma Marrone e Maria De Filippi non è solo un rapporto professional, le due sono unite da una profonda amicizia. Qualche settimana fa, la conduttrice di Uomini e Donne ha fatto una graditissima sorpresa alla cantante. Infatti, in occasione di un concerto a Roma, la De Filippi è salita sul palco e la Marrone si è dimostrata molto emozionata, abbracciando la sua mentore.

La giovane ha raccontato del rapporto che le unisce, e se Maria ha descitto Emma come un’amica che c’è sempre nel momento del bisogno, la cantante ha affermato di provare la stessa cosa.”In questo caso è reciproco, anche lei c’è per me.

Io quando non sto bene chiamo sempre Maria”. Poi ha aggiunto: “L’unica che so che si butterebbe nel fuoco per me è lei“.

