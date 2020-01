Cristina Bugatty è stata ospite di Caterina Balivo al programma Vieni da Me. L’attrice, che in questo periodo abbiamo visto sul grande schermo per l’ultimo film di Ferzan Ozpetek La Dea Fortuna, si è raccontata toccando sfere importanti del suo privato.

Nella lunga chiacchierata ha rivelato passo passo il suo percorso da transgender, ma ha anche affrontato un argomento molto doloroso: la morte del fidanzato. Il suo compagno si è ucciso in seguito ad una devastante depressione.

Cristina Bugatty e il suo percorso di crescita

Cristina Bugatty si è raccontata a tutto tondo, descrivendo il suo percorso di crescita e partendo dalla sua infanzia.

“Mi sono sentita femmina a 4-5 anni” ha confessato l’attrice alla Balivo. “Ma in quegli anni era utopia, a Venezia. La mia famiglia è stata molto accogliente“.

Cristina però non è mai stata categorica nelle sue scelte, riconoscendo ancora oggi la sua parte maschile. “Mi piaceva essere un ragazzo e anche una donna. Visto che non sarò mai donna, perché donna è chi ha figli e ha anche altre cose, penso di essere una via di mezzo che unisce le due cose.

Non rinnego la mia parte maschile, anche per questo sono originale, non ho subito interventi. Sto bene così“.

La tragedia del fidanzato suicida

Cristina Bugatty, oggi impegnata al teatro con Anna Mazzamauro nello spettacolo Belvedere, due donne per aria, ha rivelato di sognare l’amore. Dopo la tragica perdita del suo fidanzato, morto suicida, l’attrice sa di poter dare ancora tanto. Inevitabile, tuttavia, toccare in trasmissione il dolore del dramma.

Cristina racconta di quell’episodio facendo i conti con un dolore ancora fortissimo. La tragedia si è consumata mentre lei era in Argentina, e il fidanzato, profondamente depresso, si trovò ad affrontare forti difficoltà familiari.

Una concatenazione di eventi: la Bugatty in Argentina, le problematiche in casa, e il terapista che decise all’improvviso di non seguirlo più. Il compagno di Cristina si affidò quindi ad un assistente del suo medico, il quale aumentò le dosi dei farmaci. Lui non resse alla crisi e si tolse la vita. “Lui era di base depresso” comincia a spiegare l’attrice. “A un certo punto io son stata via in Argentina per lavoro, lui ha avuto una depressione dovuta a un evento in famiglia che gli ha fatto scoprire che la sua famiglia non era quello lui pensava, essendo debole di base è caduto, è tornato da un personaggio che lo ha curato precedentemente ma che si era addormentato durante una seduta psichiatrica e lui anziché scusarsi lo ha allontanato dicendogli che non lo voleva più“.